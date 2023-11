Nákup boxů, do kterých budou moci drogově závislí odkládat použité stříkačky, místo aby je odhazovali na zem, již schválila kolínská rada. Spolupracuje při tom s organizací Prostor plus, která mimo jiné provozuje K-centrum pomáhající osobám užívajícím psychoaktivní látky a jejich blízkým.

Místostarosta Michal Najbrt uvedl, že všech šest boxů by mělo být na svých místech ještě do konce letošního roku. „Věříme, že to alespoň částečně sníží počet stříkaček nalezených na ulici,“ okomentoval.

Kde přesně budou kontejnery Fixpoint umístěny, se zatím řeší. Podle informací Deníku by však mezi vybranými lokalitami měl být například plácek mezi nádražím a obchodním centrem Futurum hned vedle neoficiálního parkoviště či parčík mezi Masarykovým mostem a rozhlednou Práchovna na Zalabí.

O kontejnerech Fixpoint

Zdroj: Youtube

Nálezy odhozených injekčních stříkaček řeší Městská policie Kolín velmi často. Podle jejího ředitele Viktora Prokeše jsou stříkačky v Kolíně dokonce jedním z největších problémů. „Stříkaček sesbíráme poměrně dost, hlavně na výzvu občanů na lince 156. Takové oznámení máme několikrát týdně. Současně jednou za čtrnáct dní procházíme dětská hřiště či pískoviště s detektorem kovu a kontrolujeme, jestli se tam stříkačky nenachází,“ sdělil.

Strážníci v minulosti mnohokrát vyzývali občany, aby se při takovém nálezu nesnažili stříkaček dotýkat a okamžitě zavolali městskou policii. Ta je na takový sběr totiž řádně vybavená. Strážníci mají nepropíchnutelné rukavice, kleštičky na dlouhé násadě a boxy, které poté odevzdávají k odborné likvidaci Prostoru plus.

Přes 2700 píšťal a 48 rejstříků. V kolínském chrámu vznikají unikátní varhany

Samotné K-centrum pak provozuje pro klientelu užívající návykové látky mimo jiné servis sběru injekčních stříkaček. „Za kalendářní rok v K-centru nasbíralo 80123 použitých stříkaček, dalších 18500 sebrali terénní pracovníci či strážníci na ulicích. Jde o velmi solidní poměr, který ukazuje přínos K-centra pro čistotu města,“ sdělil ředitel Petr Steklý. V Kolíně se o sběr stříkaček starají mimo jiné tři terénní pracovníci, jenž zde stráví jeden a půl dne týdně. „Do sběru je ale zapojena i samotná klientela centra, jenž čistí inkriminované lokality. K tomu dochází pravidelně,“ doplnil ředitel Prostoru Plus.