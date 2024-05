V restauraci Na Sídlišti 1962 v Kolíně to během hokeje vřelo.

Petr Procházka dnes 11:07

/FOTOGALERIE/ Čtvrtfinále Mistrovství světa ledního hokeje mezi Českem a Spojenými státy sledovalo přímo v pražské hale přes 17 tisíc fanoušků. V Kolíně se fanoušci vydali dívat na hokej i do restaurací hospod, ale zatím co v podniku Na Sídlišti 1962 (známém jako „U Lenina“) to hokejem žilo, tak v jindy zaplněné pivnici Barborka byl tentokrát klid.