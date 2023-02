Už dnes je po Kolíně rozmístěno celkem 49 kamerových bodů, další by měl přibýt na Karlovo náměstí, kde už sice jeden na budově bývalého okresního úřadu je, ale neobsáhne i přilehlé ulice jako je například Husova. Tam by se měla bez problémů podívat nová kamera z městského společenského domu. Další kamera by měla být na Zámecké, ta dohlédne na náměstíčko ve vnitrobloku, třetí se objeví ve Smetanově ulici u divadla.

"Chceme kamerový systém rozšiřovat i pomocí dotace od Středočeského kraje. Z tohoto příspěvku bychom rádi pořídili kameru na terasy za městským společenským domem," připomněl starosta Michael Kašpar s tím, že zároveň by měla dotace pomoci v pokračování ještě jednoho projektu. "Asi před rokem a půl jsme se domluvili se státní policií a přijde nám to smysluplné stejně, jako to mají například v Hradci Králové nebo v Pardubicích, a to, že osazují perimetry, tedy kamery, které jsou schopné rozlišit i registrační značky automobilů. Umísťují se na výjezdových a příjezdových komunikacích do města a z města," vysvětlil starosta.

Město už s tímto začalo v Polepské ulici a do systému může nahlížet jak městská, tak státní policie. Záznam pak může pomoci například při pátrání po vozidlech, při vyšetřování trestných činů apod. „Nyní chceme s instalací pokračovat na dalších cca sedmi silnicích jako jsou Havlíčkova, Pražská, Veltrubská, Ovčárecká či Třídvorská ulice,“ řekl starosta. Tyto kamery by měly stát kolem 250 tisíc, z městského rozpočtu by se doplácela desetina.

