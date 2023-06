/FOTO, VIDEO/ Už podruhé během několika málo týdnů nastoupili dělníci na Havlíčkovu ulici, kde budou opravovat povrch silnice v rámci rekonstrukce bývalého městského průtahu. Práce začaly v pondělí 5. června, skončit by měly v neděli 18. června.

Průjezd opravovanou částí Havlíčkovy ulice. | Video: Petr Procházka

Zásadní změnou oproti první vlně oprav na Havlíčkově ulici je směr, který je průjezdný. Průjezd byl totiž minule zachovaný ve směru do centra, teď je tomu přesně naopak. Řidiči jedoucí do města musí počítat se zajížďkou, a to buď po obchvatu města nebo přes obec Polepy. Tam se však v hned v první den omezení tvořila kolona, která řidiče zdržela o patnáct minut.

Podle místostarosty kolínské radnice Michala Najbrta však zatím vše běží dle nastaveného harmonogramu. „Chápu, že zásadně vstupujeme do dopravy ve městě, nicméně harmonogram jsme jasně definovali a zatím se jej i držíme. Do 7. července by měla být oprava průtahu kompletně hotová. Chtěli jsme, aby bylo na Kmochův Kolín (program festivalu naleznete zde) v centru vše dokončené, což se podařilo a festival nebude nikterak omezený,“ uvedl Michal Najbrt.

Řidiči se museli otáčet

Původně se na Havlíčkovu ulici nedalo dostat z Nebovidské, to však nakonec silničáři po několika hodinách přehodnotili a již se dá od Hlubokého Dolu do Kolína přijet. Samozřejmě však pouze v přikázaném směru doprava na Šťáralku.

Při příjezdu do Kolína od Kutné Hory je však značení o neprůjezdnosti Havlíčkovy ulice směrem do centra pravděpodobně značené nevýrazně, jelikož redaktor Kolínského deníku zaznamenal během své desetiminutové zastávky hned několik vozů, které z obchvatu na sjezdu odbočily a poté se musely otáčet.

Jedním z řidičů, který se musel vrátit zpět na obchvat Kolína, byl třeba Radek Jelínek. „Nejspíš jsem musel značky přehlédnout a automaticky jsem tu sjel. Naštěstí je to jen pár desítek metrů, takže se tu otočím a odbočím na dalším sjezdu. Jak vidím, tak nejsem jediný, komu se to povedlo,“ řekl.

Dvě části oprav

Rekonstrukce Havlíčkovy ulice od vlakového přejezdu po Šťáralku je rozdělená na dvě poloviny. Ta první skončí v neděli 11. června. Poté se silničáři přesunou na druhou polovinu vozovky, po které se nyní jezdí, a skončit by měli 18. června. Poté už by měla zbývat jen kruhová křižovatku u vlakového nádraží, na kterou půjde během prací na přelomu června a července vjíždět jen z ulic Polepská a U křižovatky.

„Opravu kruhového objezdu jsme nechali nakonec úmyslně, protože už by v tomto termínu neměla být v Kolíně tak vytížená doprava,“ dodal místostarosta Kolína Michal Najbrt.