Zásadní změnou oproti první vlně oprav na Havlíčkově ulici je směr, který je průjezdný. Průjezd byl totiž minule zachovaný ve směru do centra, teď je tomu přesně naopak. Řidiči jedoucí do města musí počítat se zajížďkou, a to buď po obchvatu města nebo přes obec Polepy. Tam se však v hned v první den omezení tvořila kolona, která řidiče zdržela o patnáct minut.