Velký pokles tržeb hlavně na prodeji pohonných hmot hlásí třeba čerpací stanice Mol. Podle její pracovnice Jaroslavy se k nim lidé bojí přes vyfrézovanou část vozovky zajíždět. „Jako zásadní problém vidím to, že jsme se o opravě silnice dozvěděli až pár dní před začátkem prací. Pokud by to bylo dopředu, třeba bychom měli zavřeno, o tom rozhodují v Maďarsku. Navíc nemůžeme mít ani ceduli, že máme otevřeno, takže momentálně spíš prodáváme více sortimentu než paliv,“ řekla.

Podobnou situaci řešili i zaměstnanci Karcheru, kteří se o pokládání nového asfaltu dozvěděli až ten den ráno. „Tím pádem k nám nikdo nezajel, bylo tu mrtvo. Vědět to dříve, mohli jsme mít inventuru,“ shrnuli.

Mnohem méně lidí chodí také do autobazaru AAA auto, který je stejně jako většina oslovených podniků na aktuálně opravované straně vozovky. Prodejce Martin Slezák si myslí, že lidé buď neví, že fungují, nebo se jim přes vyfrézovanou silnici nechce jezdit. „Jak se to rozkřiklo, tak lidé mají pocit, že se k nám nedostanou vůbec. Problém to byl třeba v den, kdy se se asfaltovalo a nedalo se sem projet. Ale jinak se snažíme klienty informovat, že normálně fungujeme. Ale zase musím říci, že jsou k nám dělníci vstřícní, kamion nás nechají vyložit,“ sdělil.

Záleží i na počasí

Drastické snížení tržeb zaznamenali i v sousedících prodejnách nábytku a elektra Okay a spojovacího materiálu Vrabec a Vrabec. Oproti normálu do obou obchodů chodí podle jejich pracovníků asi jen čtvrtina zákazníků.

Prodejní technik Jakub Parachin z Hechtu si zase myslí, že v jejich případě záleží na více faktorech, třeba na počasí. „Teď se udělalo hezky, tak lidí chodí více. Ale jinak jsme tu rekonstrukci také samozřejmě pocítili. Když lidé volají, tak říkají, že přijedou jindy, protože se k nám nedostanou. Ale že bychom se tu nudili, to zase ne,“ poznamenal.

Zájem je větší, než čekali

Naproti tomu pozitivně překvapení jsou ze zájmu zákazníků během rekonstrukce v prodejně koupelnového studia Ptáček. Ta sice nemá hlavní vjezd z Havlíčkovy, ale za normálních okolností je to hlavní příjezdová trasa. Specialistka prodeje Petra Černá zdůraznila, že čekali pokles tržeb, ale situace je zatím dobrá. „Lidé se k nám dostávají zadem kolem tiskáren a nebo po hlavní silnici směrem, ze kterého to jde. Když si někdo naplánuje rekonstrukci bytu či domu, tak ji stejně udělá, to je naše výhoda,“ podotkla.