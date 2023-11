/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do kolínské multifunkční haly dorazil Aleš Valenta, olympijský vítěz v akrobatickém lyžování z roku 2002, dnes však televizní moderátor a režisér. Právě v této roli se tu představil.

Aleš Valenta dorazil do kolínské sportovní haly coby režisér. | Video: Zdeněk Hejduk

Ze zimních olympijských her v Salt Lake City v roce 2002 přivezl akrobatický lyžař Aleš Valenta pro Českou republiku jedinou zlatou medaili. To když coby první člověk na světě skočil trojité salto s pěti vruty. Stala se z něj celebrita a moderátor, několik posledních let je také duší a tváří televizního pořadu Lvíčata vysílaného na dětské stanici Déčko veřejnoprávní České televize, kde děti z obrazovky seznamuje s jednotlivými sporty.

V úterý odpoledne režisér a moderátor Aleš Valenta s dvěma kameramany, zvukařem a loutkovodičem plyšového lvíčka dorazil do kolínské multifunkční sportovní haly v Borkách, aby natočili díl zasvěcený házené pro nejmenší děti zvané handball. Hlavními partnery jim byli krajský trenér Martin Dohnal a talentovaný kolínský hráč Filip Macháček, kteří malé diváky v cyklu Jak na to seznamovali se základy tohoto sportu.

Když malý házenkář několikrát z různých vzdáleností vystřelil na branku a trenér coby zkušený herec pronesl pár zasvěcených vět, nastoupily na plochu děti, které předvedly úvodní klání, rozcvičku i samotnou hru. Vysílací časy tohoto pořadu jsou o sobotním poledni, kdy se na obrazovce objeví díl z Kolína zatím není známo.