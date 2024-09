Extrémní stupeň pravděpodobnosti povodňového ohrožení, který je na mapě ČHMÚ vyznačen červeně, platí na Kolínsku od pátečních 15 hodin do odvolání. „V důsledku vydatných srážek očekáváme od pátečního večera výrazné vzestupy hladin vodních toků. Nejvyšší vzestupy s četným překročením 3. SPA předpokládáme až během soboty a neděle. Situaci budeme průběžně upřesňovat,“ uvádí ČHMÚ ve znění výstrahy.

Kromě toho i nadále platí do půlnoci neděle 16. září výstraha před velmi silnými dešti. „V období od pátečního rána 13. 9. do neděle 15. 9. (suma za 66 hodin) předpokládáme velmi vydatné srážky většinou od 100 do 150 mm,“ uvádí ČHMÚ.

Obce se na povodně intenzivně připravují. Hasiči kontrolují stavy toků i kanalizací, zajišťují pytle s pískem. Český Brod vyzval občany, aby nepodcenili situaci a vhodně zabezpečili svůj majetek. Kolín už ve čtvrtek zajistil preventivní snížení hladiny sendražického rybníka. Ruší se také kulturní akce včetně zakončení Kolínského kulturního léta nebo Zásmuckých slavností.