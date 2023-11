„Dotace by měla činit asi 800 tisíc korun. Pozemek je nyní oplocený, aby se přes něj nedalo dostávat do areálu prádelny. O jeho budoucím osudu ještě budeme jednat, za mě by byla rozumná kombinace bytového domu s podzemním parkováním,“ řekl.

V Brodě vybrali firmu, která postaví svazkovou školu. Hotovo má být v roce 2025

Kolínská radnice dostávala dlouhodobě upozornění na problémové osoby, které se do domu stahovaly. Dům prý obývali i lidé, kteří sem přijeli z jiných měst.

Dům byl dlouhodobě prázdný, přesto muselo město ještě loni řešit úřední formality kvůli trvalým pobytům. Ještě v loňském roce z této adresy odhlašovali pět trvalých pobytů. Tito lidé už tam ale samozřejmě dávno nebydleli.