Půjde o moderní světelná zařízení, která pomocí kamer snímají hustotu provozu a podle toho sami upravují délku jednotlivých intervalů zeleného a červeného znamení. „Mělo by to výrazně zlepšit průjezdnost, protože stávající semafory už tam jsou alespoň třicet let. Jedna křižovatka vyjde asi na dva miliony korun, ale původně jsme počítali i s vyšší částkou,“ sdělil Kašpar. Pokud vše půjde podle plánu, do letošního podzimu by měly tato světla být na svých místech.

Podle místostarosty Romana Šulce už stávající semafory alespoň pět let přesluhují. „Jde již o zastaralá zařízení. Kromě zajišťování plynulosti provozu bude nově k dispozici pokročilý software, který umí například zajistit přednostní jízdu pro jednotky IZS či dokonce autobusy MHD. V praxi to vypadat tak, že jakmile se bude blížit například sanitka, automaticky dostane zelenou,“ vysvětlil Šulc.

Nová technologie svícení také dovolí měnit intenzitu svícení, takže v noci budou semafory svítit méně, aby tolik narušily spánek obyvatel. Navíc by tato modernizace měla postupně přijít po celém městě. Radnice chce do budoucna vyměnit semafory na bývalém průtahu městem, hlavně na křižovatce kousek od gymnázia, a pak u Modrého bodu. Naopak u úřadu práce semafor úplně zmizí, tam vznikne kruhový objezd. To chce vedení města stihnout v příštím roce.