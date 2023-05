/FOTOGALERIE/ Každému z nás se může z ničeho nic stát, že bude svědkem něčího kolapsu. Málokdo však ví, jak se v takovou chvíli zachovat. Cenné rady pro takové situace budou moci zájemci získat v pondělí 8. května na Dni záchranářů, kde se již tradičně sejdou zástupci všech jednotek IZS.

Primář Robert Kučera s kolínskou staniční sestrou. | Foto: se souhlasem Roberta Kučery

Den záchranářů se v Kolíně každoročně koná na druhý květnový svátek a nabízí velkou přehlídku integrovaného záchranného systému doplněnou bohatým kulturním programem. Kromě Karlova náměstí bude akce probíhat i na Kmochově ostrově, chybět by neměl ani tradiční průjezd městem. Lidé si budou moci prohlédnout nejrůznější vozy hasičů, policistů i záchranné služby.

Zdravotníci kolínské záchranné služby, jejímž primářem je Robert Kučera, jsou profesionálové a okamžitá pomoc kolabujícímu je jejich prací. Než však dojedou k pacientovi, je nutná i první pomoc ze strany těch lidí, kteří jsou v tu chvíli na místě. Jak důležitá taková duchapřítomnost je, vědí dobře třeba zaměstnanci kolínského finančního úřadu, kde na konci ledna zkolabovala žena. Stalo se to během rozhovoru s úřednicí a Robert Kučera předeslal, že zaměstnankyně úřadu v ten moment udělala udělala to nejlepší, co mohla: vzbudila poplach. „Takže se nakonec objevilo pět lidí ochotných zachraňovat. Jedna paní měla dokonce už s resuscitací zkušenost,“ podotkl primář.

Tehdy se jednalo o velmi komplikovaný případ a výbojů do srdce bylo opravdu hodně. Nakonec se ale podařilo pacientku stabilizovat a vrtulník ji transportoval do Hradce Králové.

Každý, kdo se do podobné situace dostane a chce pomoci, by měl dodržet některé důležité postupy. Prvotně je třeba zkontrolovat, jestli dotyčný dýchá a má tep, což se dá poznat pohmatem na zápěstí či krku. Při tom je rovnou ideální volat na číslo 155 či použít aplikace Záchranka, která zároveň zaměří polohu volajícího a usnadní jeho lokalizaci.

„Chápu, že v dnešní uspěchané době je těžké vyjít ze své komfortní zóny, ale to, že po cestě do práce zastavíte a pomůžete, může zachránit život,“ konstatoval Kučera. Zdůraznil, že operátoři tísňové linky jsou zkušení a instruují zachránce přesně tak, jak je potřeba. Při takovém hovoru operátor zjišťuje, o jak závažný stav se jedná. V tu samou chvíli se na místo posílá posádka záchranné služby, zásadní proto je sdělit svou polohu, přičemž takovou informaci už záchranáři dostávají přímo do auta.

Po telefonu se pak člověk dozví i to, jak má resuscitovat. Při resuscitaci není pro laického zachránce povinné umělé dýchání, to ale zvyšuje šanci na záchranu pacienta. Efektivní však je hlavně ve dvou, kdy druhý masíruje srdce a důležitá je týmová práce.

Rad operátora je třeba se držet

Dodržení instrukcí operátora je v tu chvíli bez nadsázky životní důležité. Primář však uvedl, že se najdou i tací, kteří rady operátora neposlouchají a jednají takříkajíc podle sebe. To pak může vést k velkým nesnázím. V této souvislosti připomněl loňský případ, kdy se v Pečkách topilo dítě. „Prvních snad sedm minut jsme se snažili plavčíka donutit říct, kde se nachází. Pořád ale komunikoval s někým jiným, telefon odkládal. Naštěstí byla na místě proškolená paní, která si hovor převzala a tonoucího zachránila,“ prozradil Kučera.