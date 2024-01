Daň z nemovitosti se vypočítává z několika koeficientů, které násobí základní sazbu. Ta navíc v případě budovy obytného typu, mezi které se řadí rodinný dům, bytový dům nebo obytná část zemědělské usedlosti, stoupla za metr čtvereční ze 2 korun na 3,50. Jednou z položek, kterou se základní sazba násobí, je i místní koeficient, které si obce určují sami. Ten v Kolíně zůstává na stejně hodnotě, to 2. Následně se hodnota násobí ještě koeficientem podle velikosti obce. Poslední cifrou je 2,5, jelikož Kolín spadá do kategorie 25 až 50 tisíc obyvatel.

Byty spadající do společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) se také násobí číslem 1,22 a vznikne výsledná částka. „Daň z nemovitosti se měnila celorepublikově v rámci konsolidačního balíčku. My máme v Kolíně místní koeficient 2 a ten se měnit nebude. Na škále od 1 do 5 tedy patříme mezi přívětivější. Obecně máme v Česku tuto daň velmi nízkou v zahraničí lidé platí mnohonásobně více,“ uvedl starosta Kolína Michael Kašpar.

VYSVĚTLENÍ: Přiznání daně z nemovitosti, které je nutné podat do konce 31. ledna, se podle odhadu Finanční správy týká jen asi sta tisíce lidí. Přiznání budou muset podat například ti, kteří si v minulém roce pořídili nemovitost, nebo mají v katastru nemovitostí zapsanou nemovitost jako garáž, ale dosud ji přiznávali třeba jako příslušenství k rodinnému domu. Ostatním jejich výši vypočítá finanční úřad a složenky s částkou, kterou budou muset zaplatit, dostanou do schránky přibližně v dubnu. Daň pak budou muset zaplatit do 31. května.

Majitel garsonky o velikosti 35 metrů čtverečních bude nejprve násobit hodnotou 1,22 kvůli SVJ. Další násobitel bude číslice bude základní sazba daně 3,5 koruny a následně koeficient podle počtu obyvatel 2,5 a místní koeficient 2. Výsledkem je 748 korun. „Na posledním zastupitelstvu se z řad opozice ozývaly hlasy, že bychom měli daň z nemovitosti snížit. To považuji za zcela populistické řešení, protože u nás placená částka nešplhá do nikterak závratných výšin,“ míní Michael Kašpar.

Podle stejného návodu lze takto vypočítat jakkoliv velký byt. Majitel jednotky o velikosti 50 metrů čtverečních za rok 2024 zaplatí 1068 korun. Pokud vlastníte prostornější byt o rozloze 80 metrů čtverečních, zaplatíte 1708 korun. Majitel rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a zastavěnou plochou 140 metrů čtverečních si bude muset připravit 3430 korun.