Jeden z nejnovějších koridorů pro cyklisty město nechalo vybudovat na nově zrekonstruované Pražské ulici v roce 2018. Jsou oddělené přerušovanou čárou a uvnitř je namalován symbol bicyklu. Vzhledem k šířce vozovky to však nemusí být úplně příjemný průjezd, což potvrdil i projíždějící cyklista Vladimír Straka. „Jsem rád, že je to tu vyznačené, ale když se potkají protijedoucí auta, tak vás jako jezdce vůz jedoucí stejným směrem míjí opravdu těsně. Natož když by jel autobus. Jinak se ve vyhrazeném prostoru cítím bezpečněji než na běžné silnici,“ řekl.

V centru města okolo Karlova náměstí je možné využít hned na několika místech pruh pro bicykly, který však vede pouze jedním směrem. Používá se v těch místech, kde mají motorová vozidla přikázaný směr jízdy, ale cyklista se může vydat i opačně. Projet po nich lze například Pražskou pryč z náměstí či Kutnohorskou směrem do centra. Člověk jedoucí na kole však musí zvážit, jestli se cítí na to vydat se proti jedoucím vozidlům. Ne každý tam totiž nařízenou třicítku dodržuje. Stejnou potíž mohou jezdci na kole řešit i na Masarykově mostě, kde je kvůli menší šířce auta objíždějí často s nevyhovujícím rozestupem.

Další lokality? Benešova a Masarykova

Udělat nové cyklopruhy či koridory by se nabízelo na rekonstruovaném průtahu městem. Starosta Kolína Michael Kašpar však naznačil, že v nejbližší době to v plánu není. „Jde o investici Ředitelství silnic a dálnic, jelikož uvádí komunikaci do stavu, než ji převzali. Tudíž pouze obnovují to, co bylo. Momentálně to není stále náš majetek, některé části časem budou. Nějaké úpravy do budoucna v plánu máme, ale jestli to budou zrovna pruhy pro cyklisty, to teď nejsem schopný říci,“ řekl.

Podle vedoucího odboru investic a územního plánování kolínského městského úřadu Miroslava Káninského ale má radnice již stavební povolení na cyklopruhy v ulicích Benešova a Masarykova. „Jedná se o poměrně rozsáhlou investici, takže se snažíme sehnat dotaci, což se nám bohužel nepodařilo. Na Benešově se jedná o úsek mezi Modrým bodem a kruhovým objezdem s Masarykovou, kde následně navážeme. V této ulici je sice sdružená cyklostezka s pěší zónou, ale chceme je oddělit,“ uvedl. Město upravilo starší projekty ve spolupráci s českou špičkou v oboru architektem Janem Cachem.

Na příští rok se rovněž chystá i prodloužení cyklostezky vedoucí na Tři Dvory.

Spokojení nejsou řidiči i cyklisté

Zóny pro cyklisty jsou v Kolíně i v ulicích Rorejcova a Dukelských hrdinů u vlakového nádraží. Zde je na silnici jasně vyznačeno, kde by se automobily pohybovat neměly. V křižovatkách je takový prostor dokonce červeně značený. Podobné řešení Středočeský kraj zvolil na Polepské ulici. Zde však na několika místech lidé cyklopruh neviděli rádi, jelikož kvůli tomu přišli o spoustu parkovacích míst před svým domem. V ulici Táboritská si naopak stěžují cyklisté, kterým v koridoru často překáží zaparkovaná auta, jelikož je to v této lokalitě na rozdíl od Polepské povolené.

BESIP: Je třeba plánovat s rozvahou

Podle policistů si cyklisté i řidiči na novinky na silnicích vždy zvykají, až na výjimky je však respektují. Koordinátor BESIP pro Středočeský kraj Miroslav Polách ale v této souvislosti doplnil, že by se pruhy pro cyklisty měly plánovat s rozvahou, a to s ohledem na jejich vlastní bezpečnost lidí na kolech. „V Praze už to přehnali, tam jsou některé křižovatky tak komplikované, až je to o zdraví. Ve městech v nížinách, jako je Kolín, je to logicky trend a řidiči si musí zvyknout. Pruhy a koridory se pravděpodobně budou dále rozvíjet, poměrně pomohla kampaň s dodržováním rozestupu 1,5 metru,“ myslí si Miroslav Polách.

Cyklistický jízdní pruh vs. koridor



V případě koridoru jde pouze o informativní označení a prostor pro cyklisty není ohraničený přerušovanou podélnou čárou, pouze je na vozovce namalovaný piktogram. Řidičům má takové označení sdělit, že se v dané lokalitě více vyskytují jízdní kola a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Při předjíždění cyklisty je nutné dodržovat odstup 1,5 metru.



Vyhrazený jízdní pruh bývá značený svislým dopravním značením a v křižovatkách podbarvený červenou barvou. Takový prostor je určen pouze pro cyklisty a motoristé by do něj vůbec nesmí zajíždět, s výjimkou objíždění překážky či při parkování. Zároveň platí, že není nutné dodržovat odstup 1,5 metru, jelikož je cyklista ve svém pruhu a nejedná se tedy o přejíždění.