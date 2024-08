Podle zákona mají cyklisté mladší 18 let povinnost nosit přilbu. Od 1. ledna 2024 navíc začala tato povinnost platit také pro přepravované osoby na jízdním kole mladší 18 let, to se týká především dětí v dětských cyklosedačkách. Preventistka kolínské policie Iva Nasadošová doplnila, že pro plnoleté cyklisty sice neexistuje zákonná povinnost nosit přilbu, nicméně i pro ně je to významný bezpečnostní prvek.