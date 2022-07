Aktuálně tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová uvedla, že radnice nové stránky představí na začátku září. „Chceme, aby byly co nejjednodušší pro všechny občany a jednoznačně dané, co se týče vyhledávání informací. Máme veškerá data ze současných webových stránek převedena do nového webu. Nyní upravujeme strukturu dat,“ popsala tajemnice.

Úvodní stránka podle jejích slov nebude vůbec zaměřená na město nebo městský úřad, ale naopak na záležitosti, které občany nejvíce zajímají.

„Ty nyní skládáme do určitých logických celků. Jako úvod budou třeba finance, oblast dotací, poplatky, vzdělávání, sport a spolky. Momentálně pracujeme na popisu řešení životních situací, tedy na návodech, jak si co zařídit u úřadu, třeba řidičský průkaz, reklamní stojan nebo žádost o dotaci. Musí to být krátké, jasné,“ říká Dagmar Soukupová s tím, že z pohledu veřejnosti to možná poněkud trvá, ale město vše potřebuje propojit na formuláře, které jsou na portálu občana, a zároveň i s online objednáváním na úřad, a to na konkrétního zaměstnance, se kterým občan může svou situaci řešit.

„Proto je to trochu zdlouhavá práce a zároveň je to náročné pro naše zaměstnance, kteří budou aktuální příspěvky na web vkládat, takže se seznamují s administrací webu. Máme 17 odborů, které mají ještě organizační složky, řadu oddělení. Jde o několik desítek zaměstnanců,“ vysvětluje tajemnice. U každého odboru bude stanovený správce webových stránek a zároveň do něj samozřejmě bude zasahovat vedoucí odboru.

„Zcela jiné je to ale u volnočasového portálu. Tam nebyla převedena žádná data, byl prázdný, musíme ho nově naplnit. Máme danou strukturu, musíme zaškolit vybrané osoby z našich příspěvkových organizací. Ty budou vkládat své akce na stránky. Už začínají, ale je jich 22 a navíc je teď ještě období dovolených. Aby web byl kvalitně připraven, posunuli jsme termín,“ uvedla tajemnice.

Volnočasová část bude mít vlastní portál, zmíněný www.kolinzije.cz, momentálně je přesměrován na stávající stránky města a je na něm zatím minutová pozvánka do města s krátkým popisem.