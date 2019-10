Kolín chce znát požadavky zaměstnanců z průmyslové zóny

Větší přehled o potřebách lidí pracujících v průmyslové zóně chce mít vedení Kolína. Na setkání se zaměstnavateli řešilo vedení města a firem v zóně sociální oblast. „Chceme vědět v rámci požadavků a podnětu, jak to mají firmy se zaměstnanci: zda mají kde bydlet, či zda potřebují umístit děti do školy či do školky,“ uvedl kolínský starosta Michael Kašpar.

Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry. | Foto: www.tpca.cz