Jak prozradil starosta Michael Kašpar, k největším plánovaným investičním akcím patří samozřejmě výstavba sportovní haly v Borkách, ale i další záměry.

„Pokud bude návrh rozpočtu schválen, mělo by také dojít k opravě několika ulic,“ předeslal starosta. Velkým projektem je podle jeho slov Klenovecká ulice na sídlišti, která navazuje na ulici Rimavské Soboty. Jednat by se mělo o kompletní rekonstrukci celé Klenovecké ulice.

Rozhodně nemalým záměrem je také rekonstrukce ulice Míru, kde se konečně po několika letech, kdy byly práce blokované vlastnickými vztahy, podařila dohoda mezi městem se soukromými majiteli některých ploch. „Značnou část ulice měli soukromí vlastníci, podařilo se nám s nimi smluvně ukotvit, že nás nechají zrekonstruovat i jejich pozemky, někde vlastní i chodníky,“ vysvětlil Michael Kašpar.

Opravovat se bude úsek od křižovatky s Benešovou ulicí až po garáže, zkrátka ta nejhorší část. Sítě jsou v ulici Míru už hotové, takže se bude pracovat na povrchu, který je doslova plný výmolů.

Návrh rozpočtu na příští rok počítá také s rekonstrukcí kanalizace v Lipanské ulici a s pokračováním prací po Písečné ulici v ulicích U Hřiště a Sadová, kde už je i vysoutěžený dodavatel. Pracovat by se mělo také Na Výfuku – po již hotové Tůmově ulici bude na řadě Hlubočská.

Návrh rozpočtu obsahuje také řadu investic do budov škol a školek i třeba rekonstrukci prostoru před gymnáziem, tedy to, co už je zhruba dva roky vyprojektované, ale čekalo se, až se najdou peníze. „Rekonstrukce fasády gymnázia je hotová a nyní by mohla přijít řada na parčík u sochy T. G. Masaryka před budovou včetně oprav povrchu, sadových úprav atd.,“ řekl starosta Michael Kašpar.

Zajímavá investice v návrhu rozpočtu je podle jeho slov také sportovní areál v Seifertově ulici, tedy na sídlišti za Billou, v prostoru, kde se kdysi dávno plánovala výstavba sportovní haly. „Máme hezký projekt na parkové úpravy, sportoviště, dětské hřiště, atletický ovál,“ upřesnil Michael Kašpar. V návrhu rozpočtu Kolína na příští rok je zanesená i investice do historické budovy radnice, připravuje se rekonstrukce atria.