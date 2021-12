„Teď máme všechno po odborech, nově chceme soustředit do jedné části webu vše, co občany nejvíc zajímá. Chceme, aby vyhledávání bylo co nejjednodušší. Žádné ikonky, ale intuitivní,“ naznačila jednu ze změn tajemnice Dagmar Soukupová.

Zdržení kvůli covidu

První návrh, se kterým co do struktury webu přišla firma, se na městě nelíbil, následovalo tedy velké připomínkování.

Nový městský web by mohl být za půl roku

V této souvislosti se jedná také o tom, že Kolín začne poskytovat otevřená data. Jako jedno z pěti progresivních měst už Kolín před časem v této záležitosti oslovilo ministerstvo vnitra. Během covidu se postup zdržel. „Ale jsme připravení a open data rozhodně poskytovat chceme,“ řekl starosta Michael Kašpar.

Mustr pro následovníky

Kolín už má vytipované a na ministerstvo odeslané balíky dat, která by se dala promítat do Seznamu, do map apod.

Vytvořila se základní struktura open dat, zejména v jakém mají být formátu, z čehož by následně mohl být mustr pro další obce. Aby se pak nestalo, že každé město bude open data poskytovat jinak, v jiném formátu.

Základní balíček jsou kulturní, sportovní akce, školy, školky, kontakty na kluby apod. Začne se základními věcmi, na kterých se pak budou stavět další. Zkrátka aby to zvládl i starosta na malé vesničce, kde nemají IT pracovníka. K dalším open datům by pak mohly patřit třeba dopravní uzavírky.