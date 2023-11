/FOTO, VIDEO/ Do Kolína se i letos vrací charitativní Mikuláš. Jeho návštěvy u předem přihlášených rodin se odehrají v sobotu 2. prosince a vybraná částka poputuje na konto čtyřleté Jasmínky, která je od pasu dolu ochrnutá a má poškozené i některé důležité orgány.

Vánoční trh pro Jasmínku se uskuteční v areálu Sparty Kolín. | Video: Petr Procházka

Sedmý ročník akce Charitativní Mikuláš do vašich domovů, letos s podtitulem Mikuláš pro Jasmínku, se odehraje tři dny před mikulášskou koledou. Důvody jsou podle organizátora Tomáše Šulce čistě praktické. „Jelikož jsme z velké části parta vysokoškolských studentů, byl by pro nás úterní termín komplikací. Věříme ale, že ani letos to pro zájemce nebude problémem a společně s námi pomůžou malé bojovnici Jasmínce,“ řekl.

Návštěva Mikuláše, anděla a dvou čertů letos vyjde na 500 korun, přičemž celá částka poputuje na transparentní účet Jasmínky. Stejně jako v minulých ročnících, i letos by se do charitativní akce měly zapojit čtyři skupiny Mikulášů, andělů a čertů, aby každému bylo časově co nejlépe vyhověno.

Zdroj: se svolením organizátorů

„V rámci přihlášky se snažíme každému vycházet vstříc, skupiny mají rodiny rozdělené podle lokalit tak, aby trasa co nejvíce navazovala,“ připomněl organizátor.

Zájemci o návštěvu charitativního Mikuláše se mohou přihlásit zde.

O stejném víkendu, tedy 2. a 3. prosince, zároveň proběhne na podporu Jasmínky také vánoční trh v areálu stadionu Sparty Kolín. V obou dnech se zájemci mohou dostavit mezi 9 a 18 hodinou. „Na trhu budou k zakoupení vánoční dekorace, adventní věnce a spoustu dalšího za příznivé ceny. I v tomto případě poputuje celý výtěžek na léčbu Jasmínky,“ doplnil Tomáš Šulc.

Vánoční poutákZdroj: Redakce