Velkým lákadlem je rovněž Kangoo jump, kroužek, ve kterém se děti učí pohyb ve skákacích botách. Vyhledávaná jsou také Hejblata, pohybové aktivity pro malé děti. Zcela nové kroužky pak DDM Kolín otevřelo pro ukrajinské žáky sendražické základní školy.

Ceny v DDM Kolín letos zůstaly stejné. „Loni stouply o 200 korun, letos jsme je nechali stejné. Kde to šlo, navyšovali jsme kapacitu. Přednost samozřejmě dáváme těm, co u nás dlouhodobě pokračují. Snažíme se i o spolupráci s některými základními školami z okolí,“ prozradila Drahovzalová. Pro ukrajinské žáky sendražické základní školy letos DDM Kolín otevřel zcela nové kroužky.

Zdražení bylo nevyhnutelné, říká ředitel ZUŠ

ZUŠ Františka Kmocha v Kolíně naproti tomu hlásí desetiprocentní zdražení. Podle jejího ředitele Michala Dubnického to již bylo nevyhnutelné. „Ke zvednutí cen školného nás dohnaly rostoucí provozní náklady. Ale vzhledem k enormnímu zájmu o naše obory to vliv na rodiče nemělo. Stabilně máme nejvíce žáků v hudebním odvětví, za to může jeho největší nabídka oproti ostatním,“ řekl. Volná místa se na ZUŠ v Kolíně objeví jedině v případě, že by se někdo nedostavil na právě probíhající zápis.

Samosběr cibule na Zlatém Slunci se naplno rozjel. V budoucnu může přibýt česnek

Školné stouplo i na ZUŠ v Českém Brodě. Nárůst je tam stokorunový. Přesto je podle ředitele Tomáše Charváta zájem tak veliký, že škola musí uchazeče odmítat. „Máme obory, kam se přihlásí desetkrát více dětí, než můžeme přijmout. Potřebovali bychom jednoznačně navýšit kapacitu, naše prostory to ale bohužel nedovolují. Přijde mi, že lidé nás vnímají spíše jako určitou formu vzdělání, než jen jako kroužek, proto takový převis zájemců,“ myslí si ředitel ZUŠ Český Brod.

Žáky zde stejně jako v Kolíně přijímají přes talentové zkoušky, případné volné místo by tudíž zaplnili uchazečem, který v nich původně neprošel.

CENY KROUŽKŮ

Aerobik, DDM Kolín, 900 Kč/rok

Angličtina, DDM Kolín, 1500 Kč/rok

Čeština pro cizince, DDM Kolín, 1600 Kč/rok

Deskové hry, DDM Kolín, 1800 Kč/rok

Dramaťák, DDM Kolín, 1900 Kč/rok

Foto kroužek, DDM Kolín, 2000 Kč/rok

Hejblata, DDM Kolín, 1800 Kč/rok

Hudební obory, ZUŠ Český Brod, 1350-1750 Kč/pololetí

Hudební obory, ZUŠ Kolín, 500-1900 Kč/pololetí

Hudební obory, ZUŠ Pečky, 250-1350 Kč/pololetí

Keramika předškolní, DDM Kolín, 2300 Kč/rok

Keramika školní, DDM Kolín, 2800 Kč/rok

Kreativky, DDM Kolín, 2200 Kč/rok

Kreativní šití, DDM Kolín, 1600 Kč/rok

Kynologický kroužek začátečníci, DDM Kolín, 1800 Kč/rok

Kynologický kroužek pokročilí, DDM Kolín, 2000 Kč/rok

Legorobotika, DDM Kolín, 2000 Kč/rok

Literárně dramatický obor, ZUŠ Český Brod, 1350-1450 Kč/pololetí

Literárně dramatický obor, ZUŠ Kolín, 1400-1450 Kč/pololetí

Literárně dramatický obor, ZUŠ Pečky, 1000-1100 Kč/pololetí

Miniškolák, DDM Kolín, 1200 Kč/rok

Ponny klub, DDM Kolín, 5000 Kč/rok

Skákací boty, DDM Kolín, 2400 Kč/rok

Sportovní střelba, DDM Kolín 2500 Kč/rok

Šachy, DDM Kolín, 1900 Kč/rok

Šipky, DDM Kolín, 1600 Kč/rok

Tance Bohuslava Matiáše, DDM Kolín, 2300 Kč/rok

Tance Vergillio, DDM Kolín, 2400 Kč/rok

Tance Vergillio moderní balet, DDM Kolín, 1800 Kč/rok

Tance Vergillio twirling sóla, DDM Kolín, 3600 Kč/rok

Taneční obory, ZUŠ Český Brod, 1400 Kč/pololetí

Taneční obory, ZUŠ Kolín, 1400-1900 Kč/pololetí

Taneční obory, ZUŠ Pečky, 1250-1350 Kč/pololetí

Výtvarná výchova, DDM Kolín, 2100 Kč/rok

Výtvarné a rukodělné činnosti, DDM Kolín, 1900 Kč/rok

Výtvarné obory, ZUŠ Český Brod, 1450 Kč/pololetí

Výtvarné obory, ZUŠ Kolín, 1400-1900 Kč/pololetí

Výtvarné obory, ZUŠ Pečky, 1250-1700 Kč/pololetí