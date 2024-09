Volební místnosti se uzavřely ve 14 hodin. Po hodině a půl měla sečtena na Kolínsku první dvě města, Týnec nad Labem a Kouřim. V Týnci byla účast 29,47 procenta, v Kouřimi 29 procent. V obou vyhrálo s velkým náskokem ANO, druhé bylo STAN.

Ještě před 16. hodinou bylo sečteno i v Pečkách, Zásmukách a Českém Brodě. V Zásmukách byla účast 30,52 % a zvítězilo ANO. Pečky hlásila účast 34,44 % a také vítězství ANO.

V Českém Brodě probíhal do poslední chvíle napínavý „truel“, kdy ANO, STAN a SPOLU se do poslední chvíle držely na stejné úrovni. Nakonec zde zvítězilo právě SPOLU, když získalo 27,20 procenta hlasů. Druhé bylo STAN se 25,55 % a třetí ANO s 25,32 %. Na počet hlasů to znamená 462 pro SPOLU, 434 pro STAN a 430 pro ANO. Volební účast zde byla 31,22 %.

Do poslední chvíle nebyl vítěz jasný ani v Kolíně, městě, kde byl dříve starostou ministr Vnitra Vít Rakušan a dnes je zde starostou Michael Kašpar, dvojka na krajské kandidátce STAN. Od samého začátku se tu o první místo přetahovalo ANO a STAN. Chvíli vedlo jedno hnutí, chvíli druhé. Když zbýval poslední okrsek, vedlo ANO o 5 hlasů.

Zcela sečteno měl Kolín v 16.43. Nakonec vyhrálo ANO. Získalo 36,05 procenta hlasů, STAN 35,73. Mnohem zajímavější ale je, že ANO porazilo STAN o 24 hlasů. Získalo jich 2672, STAN 2648. Volební účast zde byla 31,82 procenta.