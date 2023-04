V průběhu cesty, která vedla ulicemi města, se konalo deset zastavení. Cesta znázorňovala poslední den života Ježíše Krista a byla zakončena v parku u evangelického kostela, kde proběhla společná modlitba.

Křížovou cestou začaly v Českém Brodě Velkopáteční obřad. | Foto: Václav Šolta

Večerní bohoslužba započala odbytím 18. hodiny v kostele sv. Gotharda, ve kterém bylo zhasnuto a oltáře byly bez pláten. Kněz s ministranty si při příchodu lehli před oltářem k uctění Ježíšovy smrti. Během mše byly zpívány pašije z Janova evangelia. Po nich následovalo uctívání kříže, kdy každý mohl před ním pokleknout a vytrvat v modlitbě.

Kostel zůstal otevřený do půlnoci, taktéž farní zahrada, ve které je vytvořena Getsemanská zahrada. Na Velký pátek připadá den přísného půstu. Věřící by neměli jíst maso a celkem by měli být střídmí v jídle.