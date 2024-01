Právě v ulici U Křižovatky padá nejvíce pokut. Vozidla rozjetá z mostu často nestihnou dobrzdit na požadovanou rychlost a v daném úseku překonají maximální povolenou rychlost, která zde i s tolerancí činí 53 kilometrů za hodinu. „Nejčastěji jde o nejnižší možnou pokutu 200 korun udělenou za překročení o jednotky kilometrů za hodinu. Z drtivé většiny jde o přestupky v této rovině. Takže na objem toho je poměrně dost, ale co se týká sumy, tak to zas tak vysoké číslo není,“ uvedl Michal Najbrt.

Konkurz na ředitele gymnázia prý vyhrál Tomáš Paula. Zbývá posvěcení radních

V období mezi lednem a listopadem 2023 do městského rozpočtu přibylo vlivem pokut vybraných z úsekových měření 3,6 milionu korun. A to se najde řada takových, kteří dvou set korunovou pokutu nezaplatí. To se ale rozhodně nevyplácí. Přestupek pak spadne do správního řízení a vymáhaná částka může mnohonásobně růst, jelikož poplatek za samotné řízení je tisíc korun.

Město Český Brod v současné době provozuje dvě měření rychlosti: jedno úsekové v obci Rostoklaty, druhé přenosné. „Tento přenosný radar máme od září a dáváme jej na místo, kde dochází k častému překračování maximální povolené rychlosti. Navíc funguje zcela autonomně, naměřené hodnoty ihned zasílá do systému,“ sdělil starosta Tomáš Klinecký.

Přátelé Františka Kmocha se sešli letos poprvé, k tanci jim hrála Suchdolanka

Rostoklatské úsekové měření přinášelo v minulosti i 6 milionu korun ročně. Podle Tomáše Klineckého si na něj ale řidiči zvykli a částka klesá. „Vybrané peníze využíváme na bezpečnost města, například zvažujeme navýšení počtu strážníků městské policie. To jen aby si lidé nemysleli, že si za to malujeme kanceláře nebo kupujeme nová služební auta,“ upozornil českobrodský starosta.

Aktuální Český Brod zvažuje koupi dalších radarů, které by fungovaly na rychlých příjezdech. Většinou jde o krajské silnice, například ze směru od Klučova či Kounic. „Jde o poměrně nebezpečná místa, kde řidiči dojíždějí, ale málo kdo do obce vjede padesátkou. Další vytipovaná lokalita je silnice 1/12, konkrétně křižovatka u benzinové pumpy, kde již v minulosti došlo ke snížení povolené rychlosti,“ doplnil Tomáš Klinecký.