Očekávalo se, že úředníci budou přetíženi, protože v posledních dnech je zasáhla přímo smršť papírových podání od stavebníků, kteří se do poslední chvíle snažili využít dosavadní pravidla, aby se nemuseli potýkat s nově zaváděnou elektronickou komunikací na Portálu stavebníka. A je to tak. Úředníci jsou ale šťastní, pokud je nový systém pustí k tomu, aby mohli pracovat.

Pracovníci stavebních úřadů se totiž netají výhradami, že nebyli dostatečně proškoleni, některá školení byla i zrušena. A pokud obdrželi manuál, stalo se tak až na sklonku června, navíc ještě s některými nezodpovězenými otázkami, přičemž do ostrého provozu systém najížděl od pondělí 1. července.

Situaci dobře zají i na stavebním úřadě v Kolíně. Vedoucí Lenka Tománková potvrdila, že v den telefonátu, ve středu 3. července, nefungoval systém vůbec. „Nelze se přihlásit. Od rána to řeší naše IT specialistka paní Kučerová. Zkušební verze při tom fungovalo, ale co jedem naostro, jsou jen problémy. Navíc call centrum ministerstva pořádně nefunguje. Spolehlivě se můžeme obracet jen na kraj,“ sdělila Tománková.

Podle Tománkové se jejím podřízeným nedostalo dostatečného proškolení, navíc některé kurzy nakonec neproběhly. „Pětačtyřicetiminutová online výuka na praktické naučení se nestačí. Dostali jsme nějaká výuková videa, ale to nestačí, je nutná praktická ukázka. Navíc vše přišlo pozdě, se školením se mělo začít mnohem dříve,“ míní Lenka Tománková. Na úřadě se navíc na konci měsíce nahromadily žádosti těch, kteří chtěli vše stihnout postaru papírovou formou.

To samé se stalo podle tajemníka města Jiřího Paulů děje také v Českém Brodě. Za posledních čtrnáct červnových dní dorazilo snad tisíc žádostí, desetkrát více než za stejné období v uplynulých letech. „Se systémem máme potíže, ale zatím funguje. Přijde mi, že se všechno šije horkou jehlou a na poslední chvíli se záplatují chyby. Nebylo to připravené. Školení proběhlo pozdě, na help desku nejsou adekvátní odpovědi. Vše se mělo dříve připravit,“ myslí si Paulů. Podle jeho názoru to je pro Česko správný krok, jen se vše musí vyladit.