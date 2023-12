Vedoucí Odboru dopravy Městského úřad Kolíně Miroslav Babák upozornil, že se ceny parkovného neměnily již od roku 2012, takže už na to něj vyjádření muselo dojít. „Vzhledem k inflaci a růstu nákladů s údržbou změny nastanou od ledna. Zároveň doufáme, že to alespoň částečně pomůže kolínské dopravě a lidé kvůli dražšímu parkování začnou více využívat autobusy, jenž jsou zdarma,“ sdělil.

Obyvatelé sídliště se mohou těšit na nová parkovací místa i revitalizaci zeleně

Nárůst ceny pocítí i ti, kteří jezdí parkovat na Karlovo náměstí. Do konce roku zaplatí 30 korun za hodinu, od ledna to bude o desetikorunu více. V ostatních ulicích pak stání vyjde na 20 korun za hodinu či 50 korun za den.

Také Česky Brod řešil otázku cen parkování. Tam ceny nakonec zůstávají prakticky beze změn, dojde ale k technickým změnám. Na tamním náměstí Arnošta z Pardubic mají první hodinu zdarma a každá další je za 20 korun. Podle starosty města Tomáše Klineckého toho ale lidé zneužívají, což se ale brzy změní.

„Nyní stačí mít za oknem parkovací hodiny s časem příjezdu, což si ale lidé chodí přetočit. Druhou možností pak je vytisknutí lístku v parkovacím automatu, to lze ale dělat opakovaně. Proto bude již brzy zavedené stání na SPZ,“ řekl. To půjde zadat buď do zmodernizovaného automatu, nebo do mobilní aplikace. Jiná možnost parkování zdarma již nebude možná a půjde ji využít jen jedenkrát za den.

U vlakového nádraží momentálně řidiči zaplatí 10 korun za 12 hodin či 20 korun za 24 hodin, což zůstane stejné i v příštím roce. Za stejnou cenu však bude nově zpoplatněné parkoviště u ZZN, jenž bylo doposud zdarma. „Jde spíše o symbolickou cenu, městskému rozpočtu to ale nějaký přínos dá,“ dodal Tomáš Klinecký.