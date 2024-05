Pro centrum města je možné si zakoupit parkovací kartu, i to však má háček. Určena totiž pouze pro ty, kteří v daném místě bydlí nebo podnikají. „Parkovací karta A je pro rezidenty - občany s trvalým bydlištěm v památkové zóně města, parkovací karta B pro podnikatele s provozovnou tamtéž,“ přiblížila mluvčí.

V případě typu A lidé zaplatí tisíc korun za rok za první kartu a 4 tisíce ročně za druhou. Podnikatelé vlastnící kartu B pak platí ročně 4 tisíce za první, 6 a půl tisíce za druhou a 15 tisíc za třetí kartu na parkování.

Ani v Českém Brodě si vyhrazené parkovací místo nemůže koupit každý. Tam je navíc město ještě přísnější a vlastní stání si mohou zařídit pouze handicapovaní vlastnící kartičku ZTP. „Parkovacích stání je tak málo, že jsme zavrhli i možnost pro podnikatele. Pak už by ostatní lidé hledali místo k zastavení opravdu těžko,“ vysvětlil starosta Českého Brodu Tomáš Klinecký.

I Český Brod nabízí v centru města rezidenční parkování. Lidé, kteří například na náměstí Arnošta z Pardubic bydlí nebo podnikají, mohou po zaplacení poplatku a zanesení SPZ do systému města v lokalitě parkovat bez omezení. Rezidenti zaplatí tisíc korun za rok za první vozidlo a 5 tisíc ročně za každé další, podnikatelé pak 5 tisíc za první automobil a za každý další o 2 tisíce navíc.

Ne vždy je však vlastní stání výhrou. Jak Deníku prozradil Tomáš Kocourek, asistent praktické lékařky pro dospělé Zdeňky Vodičkové, lidé vyhrazená parkovací místa u nové polikliniky příliš nerespektují. „U nové polikliniky si naše ordinace platí dvě vyhrazená místa, jedno má paní doktorka Vodičková a jedno já. Bohužel se opravdu velmi často stává, že jeden z nás přijede do práce a nemá kde zastavit, protože tam parkuje někdo jiný, kdo značku s naší SPZ nerespektuje,“ prozradil Kocourek.

Vzhledem k ordinačním hodinám to však může být problém, protože řešení s městskou policií zabere nějaký čas. A ne vždy je reakce okamžitá. „Městská policie bohužel nemá vždycky kapacitu přijet ihned a my zase nemáme čas tam půl hodiny či hodinu čekat. Je tam velká značka, místo je navíc namalované i na vozovce. Platíme za to nemalé peníze, ale lidé to prostě bohužel často ignorují a parkují nám tam,“ uzavřel Tomáš Kocourek.

Městská policie Kolín problém parkování na vyhrazených místech řeší často a na celém území města, jak potvrdil její ředitel Viktor Prokeš. „Snažíme se na oznámení reagovat co nejrychleji, bohužel vždy závisí na situaci a vytížení našich hlídek. Jedná se o častý prohřešek, lidé vyhrazená místa mnohdy nerespektují,“ řekl Prokeš. Řidiči či řidičce hrozí za tento přestupek pokuta až 1500 korun, v případě odtahu si pak musí hříšník připravit dalších 1900.