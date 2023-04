Tu hlavní byste našli na náměstí Republiky. Jako jediná funguje i v sobotu dopoledne a pravděpodobnost jejího zavření je tak mizivá. Druhou největší poštu Kolíňáci najdou u vlakového a autobusového nádraží v ulici Pod Hroby. Třetí a zároveň nejmenší se nachází na zálabské straně městě v Mlýnské.

Pošta je v současné podobě neudržitelná. Problémy se hromadily roky, říká Fiala

Tam Kolínský deník oslovil důchodkyni Marii Stránskou. „Kdyby mi to tady na Zálabí zavřeli, musela bych asi jezdit autobusem do města. Sem si ještě zvládnu dojít pěšky, i když mi to trvá. Ale do centra už po svých nedojdu, víte, mám artrózu. Takže buď bych jela městskou dopravou nebo bych musela poprosit dceru, aby mě odvezla,“ uvážila své možnosti milá paní, která si chůzi usnadňuje holí.

Jana Houdka by zrušení některé z kolínských poboček pošty příliš netrápilo. „Stejně jako jsem přijel autem sem, jezdil bych jinam,“ řekl po návštěvě pošty u nádraží. „Ale pokud by díky tomu ta zbývající dvě místa měla být přeplněná, tak by mi to vadilo. Nechci odesláním balíčku strávit dvě hodiny, to mám na práci i lepší věci,“ dodal a nasedl do své dodávky.

Město ani zaměstnanci zatím bližší informace nemají

K zaměstnancům České pošty se zatím žádné podrobnosti nedostaly. „Zatím nemáme tušení, co a jak bude, každopádně nikdo o práci přijít nechce, to je jasné. Ti nahoře určitě berou vysoké platy a my abychom za to byli trestáni. Jsme v nejistotě,“ prozradila Deníku prozradila pošťačka, která si však v obavách o svou práci přála zůstat v anonymitě.

Podobně je na tom i městská radnice. „V tuto chvíli nemám informace zda a případně která z poboček pošty by mohla být v Kolíně zrušena. Chápu a vnímám problémy, které pošta má a bez transformace do moderně udržitelného podniku je dle mého její pozice velmi těžko udržitelná,“ řekl Deníku starosta Michael Kašpar.

Podle slov Michaela Kašpara lze z ekonomického hlediska jistě chápat potřebu zefektivnit provoz, jestliže by však měla být zrušena jedna z kolínských poboček, určitě by to pro zákazníky nebylo příjemné. „Pokud už by k tomu mělo dojít, osobně bych velmi uvítal, aby se na jiných pobočkách rozšířila pracovní doba nejen ve všední den, ale například i o víkendu,“ přeje si kolínský starosta.