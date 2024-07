Petr Procházka dnes 06:10

/FOTO, VIDEO/ Už je to rok, co Česká pošta rozjela akci zavírání řady poboček. Na Kolínsku se to dotklo jediné, lidé už nemohou chodit posílat a vyzvedávat balíky do Mlýnské ulici na kolínské Zálabí. Prostory patří městu Kolín, které se je chystá rekonstruovat a poté nabídnout k pronájmu jako prodejnu.