Zdražení by však lidem nemělo zásadně zasáhnout do rodinných rozpočtů tak razantně, jako když v uplynulých letech rostla cena elektřiny a plynu. Doposud za vodu z kohoutku lidé platili 61,43 korun a za odpadní 58,29 korun. Nyní bude pitná voda, tedy vodné, 67,07 korun za kubík a odpadní voda, stočné, za 62,83 korun za kubík.

Starosta Michael Kašpar připomněl, že jde o nárůst o inflaci. „O nic jiného cena nestoupla. Vychází to z koncesního modelu, který nám poskytl Státní fond životního prostředí. Takže tam ani není moc prostor s tím něco děla. V součtu to dělá 129,90 včetně daně. Jde tedy o zdražení o zhruba deset korun za kubík, což ale ve srovnání s okolními městy není nic hrozného,“ míní.

Kolín má rozpočet na příští rok. Chystají se rekonstrukce ulic i obnova parku

V tom se šéf kolínské radnice nemýlí. V Praze lidé zaplatili už v letošním roce za vodné a stočné 128,18 korun za kubík, přičemž i v hlavním městě se dá očekávat zdražení minimálně o inflaci, tudíž někam ke 140 korunám. V Hradci Králové stoupne cena dokonce na 146,73, tedy o více než 16 korun za kubík. U společnosti Vodárny Kladno – Mělník lidé už letos platí 139,90. V sousední Kutné Hoře vychází v roce 2023 kubík vodného a stočného na 126,51 korun.

Plesová sezona se blíží. Tančit budou hlavně maturanti, ale i lékaři a letci

Zdražování se nevyhne ani teplo. Zatímco v letošním roce se za 1 gigajoule platí 838,86 korun, od ledna by to mělo být 934,5 korun. „V tomto případě se jedná o městské zákazníky, to znamená městské byty, příspěvkové organizace a podobně. Pokud má Energie AG ještě nějaké jiné zákazníky, tak tam samozřejmě ceny neznám,“ poznamenal Michael Kašpar, a doplnil, že kolínská cena je i po nárůstu oproti jiným městům relativně nízká.