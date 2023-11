/FOTOGALERIE, VIDEO/ Památka zesnulých pro většinu lidí znamená tiché vzpomínání na blízké, kteří již nejsou mezi námi. Pro policii je ale mnohem rušnějším obdobím. S Dušičkami jsou totiž často spojené krádeže věcí z náhrobků. Zloděje navíc lákají i přeplněná parkoviště. K tomu za volant nezřídka usedají sváteční řidiči. Policisté tak na tyto dny zvyšují počty hlídek na silnicích i na hřbitovech.

Parkoviště před centrálním hřbitovem v Kolíně bylo 1. listopadu dopoledne zaplněné. | Video: Petr Procházka

Ztracené svíčky, květiny i věnce. Taková situace bohužel není v době Dušiček ničím neobvyklým. To potvrdila i tisková mluvčí Městské policie Kolín Helena Honkiszová. „Zvýšený ruch na hřbitovech bohužel vnímají i lidé, kteří zde neváhají páchat majetkovou trestnou činnost. Každoročně jsou, ze strany Městské policie Kolín, prováděny zvýšené kontroly v těchto lokalitách,“ sdělila mluvčí s tím, že právě touto preventivní činností a svou přítomností na hřbitovech chtějí strážníci přispět k bezpečí veřejnosti.

Městská policie upozorňuje občany, aby byli obezřetní, své osobní věci a cennosti měli stále pod kontrolou a nenechávali je ani na chvíli bez dozoru. A pokud už je nechají ve voze, neměly by být zvenku vidět. To připomněla i tisková mluvčí středočeské Policie ČR Michaela Richterová. „Je důležité, aby lidé nenechávali ve vozidlech viditelně odložené věci, které by mohly nalákat zloděje. Již od soboty mají proto policisté zvýšený dohled,“ podotkla Richterová.

Zároveň připomněla i nutnost zvýšené opatrnosti na silnicích. „Na cesty touto dobou vyrážejí i sváteční řidiči,“ upozornila.

Na samotnou Památku zesnulých, tedy 2. listopad, Policie ČR vyhlásila dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na okolí hřbitovů. Týkat se bude bezpečnosti silničního provozu a všeobecné dodržování pravidel v provozu, což zahrnuje i jízdu bez návykové látky či alkoholu.

V květinářství mají hodně práce

Na kolínském centrálním hřbitově je v posledních dnech velmi rušno. A bylo tomu tak i ve středu 1. listopadu dopoledne. Parkoviště bylo plné a v prostoru hřbitova se pohybovalo mnohonásobně více lidí než po většinu roku.

Více práce tak mají nyní i pracovnice přilehlého květinářství. „Zakázek máme touto dobou hodně jako každý rok. Na odbyt jde prakticky vše. Lidé hodně kupují svíčky, věnce, řezané i umělé květiny. Je poměrně teplo, takže lidé často raději volí živou květinu,“ popsaly.