/FOTO, VIDEO/ Nové byty v Kolíně vznikají, dalo by se říct, na každém konci města. Některé domy už jsou téměř hotové, jiné se teprve začnou stavět. V součtu se však jedná o stovky nových příležitostí k bydlení.

Výstavba bytových domů Za Jízdárnou, duben 2023. | Video: DENÍK/ Jana Martinková

Celkem dvanáct domů se 160 byty vyrůstá v místě, které dostalo jméno Za Jízdárnou. Práce postupují rychle, kompletně hotovo by mělo být příští rok.

Nově vznikající bytové domy u Tesca, alias rezidence 5. května, už se také rýsuje. Všechny domy mají dokončenou fasádu a pracuje se ve vnitřních prostorech. Většina bytů už je prodaná. Zbývá přibližně deset posledních ze zhruba devadesátky bytů.

V lokalitě Radimského mlýnu by mělo do budoucna vzniknout 260 bytů. Už nyní si lze udělat nezávaznou registraci předběžného zájmu o byt 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk nebo komerční prostory. V místě už proběhly demoliční práce a odstranění zeleně, s níž zmizely i příbytky bezdomovců. Z bujné vegetace zbylo pár stromů. Se stavebními pracemi by se mělo začít v květnu.