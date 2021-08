Integrace Kolínska do Pražské integrované dopravy se počínaje těmito dny rozjíždí, město Kolín by ji chtělo ještě trochu zdokonalit.

Městská autobusová doprava v Kolíně jezdí podle nových jízdních řádů. | Foto: OAD Kolín

„Jednáme o tom, že by se do systému PID zahrnula i kolínská městská hromadná doprava. Měl by to být navazující krok, zkrátka aby obyvatelé Kolína, kteří si koupí třeba na lince č. 2 jízdenku, na ni dojeli až ke sv. Václavovi do Prahy,“ popisuje místostarosta Michal Najbrt.