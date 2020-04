Kolín bude ve čtvrtek a pátek rozdávat dezinfekci občanům

/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek 9. dubna a v pátek 10. dubna se v Kolíně odehraje distribuce dezinfekce. Každá domácnost od města dostane půl litru Anti-Covidu. Rozdávat se bude na 29 výdejních místech, které korespondují s volebními místnostmi. Řekl to starosta města Michael Kašpar. „Ve čtvrtek by se distribuce měla uskutečnit od 14 do 20 hodin, případně v pátek od 8 do 12,“ uvedl.