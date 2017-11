Kolín bude školit poslance v oblasti chytrých řešení

Kolín – Certifikát, stvrzující hlavní cenu v prvním ročníku soutěže Chytrá radnice, má už čestné místo na stěně kolínského městského řadu. Tato kategorie hodnotila komplexnost nabízených chytrých řešení. Kolín byl nominován i dalších kategoriích, jednu dílčí (životní prostředí) vyhrál. „Dlouhodobě propagujeme filosofii, že řešení mají být účelná, nikoli samoúčelná. Zkrátka nechceme řešení jen na efekt,“ shrnul starosta Vít Rakušan.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Martinková Jana

V Kolíně byla oceněná mobilní aplikace, která funguje ve spojení s Lepším místem, aplikace na parkování, kolínská chytrá klíčenka, platby v autobusech bezkontaktní kartou a chytré odpadové hospodářství. „Neusneme na vavřínech, máme další plány,“ předesílá místostarosta Michael Kašpar.

Například chytrá klíčenka by se měla z pilotní 6. základní školy během příštího roku rozšířit do všech kolínských škol, připojit by se k ní měli i další partnery, kteří se už hlásí. „Pokud o to má někdo zájem, musí ale nabídnout něco navíc. Třeba v případě knihkupectví slevu, jinde zase zvýhodněné vstupné apod,“ připomíná místostarosta Kašpar.

Město by podle jeho slov také ještě rádo dosáhlo možnosti kontroly klíčenky přes mobilní aplikaci. Mastercard a Paynovatio nyní tvoří aplikaci, která by byla sekundární vedle webového portálu. Rodiče by mohli kontrolovat přímo přes mobilní aplikaci, co dítě klíčenkou platilo, dobít ji přes mobilní aplikaci apod.

Mezi Kolíňáky je o klíčenku zájem. Pro své dítě by ji ráda pořídila například maminka Štěpánka Šilerová. „Jediným zádrhelem je to, že teď máme ztrácecí období. Takže počítám, že do měsíce budeme pořizovat novou klíčenku,“ smála se. „Ale samozřejmě bych klíčenku pro dceru chtěla, je to výborné zjednodušení, je to přehledné, rychlé a člověk má kontrolu,“ dodala.

Neupadá ani myšlenka udělat z chytré klíčenky městskou kartu či kartu pro seniory, tedy rozšířit ji i mimo věkovou kategorii základních škol. „Záleží na tom, jestli by na klíčenku opravdu byly dobré slevy, a také – v jakých obchodech. Aby to nebyly jen nějaké vychytávky, ale normální potřebné věci by na to člověk se slevou nekoupil,“ zamyslel se Ondřej Zlámal.

První rok je klíčenka zdarma, poté se platí devět korun na měsíc. Pokud ji dítě používá jen jako identifikátor na otevírání zámků ve škole, je zdarma. Partneři klíčenky už dnes nabízí sedmi až desetiprocentní slevy, takže třeba za jednu platbu v knihkupectví se devět korun hned vrátí.

Co do dalších chytrých řešení, pracuje se v Kolíně na zjednodušení a elektronizaci úřadu, na možnosti úhrady městských poplatků přes platební bránu apod.

Samozřejmostí je i rozšiřování systému chytrého parkování, kde lze platit bezkontaktní kartou a cestou na parkoviště vidět na tabulích počet volných míst. Do systému by se rádi zapojili i někteří soukromí majitelé parkovišť. Město je pro. „Určitě s tím nemáme problém. Naopak bychom chtěli, aby systém chytrého parkování pokryl město co možná nejšířeji,“ uvedl místostarosta. Systém se po dokončení rekonstrukce rozšíří samozřejmě na autobusové nádraží, město jedná s Futurem, chytře parkovat by se mělo na Obecním dvoře, radnice přemýšlí také o parkovišti pod pojišťovnou.

Někdy to ale nemusí být hned čipy v dlažbě, které představují zásah do komunikace a jsou i finančně náročnější. Když je na parkovišti jeden vjezd a výjezd, dá se použít mnohem jednodušší technologie – závora a mikrovlnné sčítání aut. Řidiče sice nenavede na konkrétní parkovací místo, ale umí spočítat, kolik je volných míst, a to leckdy úplně stačí.

O kolínská chytrá řešení se zajímají i další města, nyní se přihlásila třeba také univerzita z Brna. Ta chce s Kolínem spolupracovat s oblasti chytrých řešení a motivovat své studenty k aplikovanému výzkumu. Prostě aby v diplomové práci přinesli chytré řešení pro dané město. „Pokud to bude dobré řešení, jsme připraveni ho používat,“ slíbil starosta Vít Rakušan.

Aktuálně se také chystá seminář v poslanecké sněmovně o chytrých řešeních, spolupořádajícím bude i Kolín jako vítězná Chytrá radnice.