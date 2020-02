Kolín bude mít kapli pod širým nebem. Vyjde na zhruba 1,5 milionu korun

Kolín hledal umělecké dílo, které by stálo na Vinici, tedy na kopci, který vznikl z rekultivované skládky. A našel ho: stane se jím stromová kaple pod širým nebem. Návrh pochází z dílny architekta Františka Nováka z Kostelce na Hané. „Očekávali jsme od pěti do deseti návrhů, nakonec jich přišlo 37. To je, myslím, velmi slušné,“ řekl k zájmu o výtvarně-architektonickou soutěž kolínský starosta Michael Kašpar.

Vizualizace: Kolín bude mít v lokalitě Na Vinici kapli pod širým nebem. Vyjde na zhruba 1,5 milionu korun. | Foto: archiv města

Smyslem podle jeho slov bylo nalézt dílo, které by souznělo s prostorem bývalé skládky odpadu, zároveň respektovalo přirozenou krásu krajiny. A vyhrál právě návrh stromové kaple. Ten podle autora propojuje symbolické zakončení skládky a kopce v podobě solitérního řešení na pomezí krajinářského a uměleckého díla, které dotváří siluetu kopce. „Je založený na dovezení a tvarování zeminy, která dokončí umělý kopec původní skládky novým vrcholem. Návrh přináší rovněž chráněné intimní místo v podobě stromové kaple. Ta může být vnímána rovněž jako symbolický vrchol uvažované křížové cesty či jako místo k meditaci,“ řekl autor o návrhu. Právě ale navezení materiálu, který má dotvořit kopec, vzbudil jisté dotazy. Na kopec se totiž nesmí jezdit autem kvůli tomu, aby se nepoškodila fólie, která izoluje skládku pod zeminou. „Budeme to muset vyřšit, aby auta nepoškodila fólii, ale je to proveditelná. Součástí hodnocení bylo to, zda je návrh realizovatelný,“ odpověděl na otázku starosta Michael Kašpar. Realizace celého návrhu má potom vyjít na částku zhruba ve výši 1,5 milionu korun. Ke sportovní hale povede širší silnice, aby projela dvě auta vedle sebe Přečíst článek › Autor vítězného návrhu získá od města 90 tisíc korun; druhé místo potom 50 tisíc korun a třetí 30 tisíc korun. Město tak odmění autory prvních třech návrhů celkem 170 tisíci korunami. Z Kolínska byly návrhy pouze dva. „Dokonce se stalo i to, že se ze soutěže stala mezinárodní. Jeden návrh dorazil ze Slovenska, jeden z Velké Británie a jeden z Holandska,“ podotkl kolínský starosta. Všechny návrhy budou moci lidé vidět na prezentaci v pondělí 30. března, která se odehraje v kolínském podnikatelském inkubátoru Cerop. Na sociálních sítích se však objevily hlasy, že by umělecké dílo na kopci měla vybírat veřejnost. Starosta Michael Kašpar ale na dotaz odpověděl, že pokud se jedná o architektonickou soutěž, musí se tím pádem řídit pravidly České komory architektů, kde má být velká část poroty odborná, menší část potom tvoří lidé samosprávy. Současně ale zmínil, že u jiných typů soutěží se veřejnost vyjadřovala, například u záměru výstavby točitého schodiště v proluce vedoucí k chrámu svatého Bartoloměje. Výsledky umělecko-architektonické soutěže 1. místo - Ing. arch. František Novák, Kostelec na Hané – 90 000 Kč

Hodnocení poroty:

Návrh přináší solitérní řešení na pomezí krajinářského a uměleckého díla, které dotváří siluetu kopce stromovou kaplí jako symbolické zakončení zamýšlené křížové cesty. Návrh je založený na dovezení a tvarování zeminy. Jde o silný koncept, který dokončuje umělý kopec původní skládky novým vrcholem. Materiálové provedení návrhu má předpoklad splynout s okolní krajinou. Návrh přináší rovněž chráněné intimní místo. Porota doporučuje dále konkretizovat navržený prostor kaple. 2. místo - Ing. arch. Radek Talaš, Zlín – 50 000 Kč

Hodnocení poroty:

Návrh pracuje s krajinou jako celkem i s širšími souvislostmi lokality a přináší možný scénář jejího rozvoje prostřednictvím prvků drobné sakrální architektury. Návrh představuje otevřený koncept, který umožňuje zapojení dalších aktérů do jeho realizace. Porota ocenila odkaz na barokní uspořádání české krajiny současným ztvárněním. Provedení jednotlivých elementů však nebylo přesvědčivým způsobem doloženo. 3. místo - Milan Polián, Olomouc – 30 000 Kč

Hodnocení poroty:

Návrh přináší solitérní umělecké dílo, které ctí volný prostor a nese sakrální symboliku. Dílo představuje čistou výtvarnou formu, která je svým celkovým pojetím i materiálovým provedením pro místo adekvátní. Porota konstatuje, že dílo je samo o sobě definitivní. Otázkou však zůstává jeho umístění a měřítko ve vztahu k okolí. Řidiče má na Šťáralce zpomalit retardér Přečíst článek ›

