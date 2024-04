A zase bylo hezky. Neskutečné štěstí má kolínský Blešák na vzduchu, který v sobotu 27. dubna již do sedmé sezóny přivedly organizátorky Zuzany Křivánková a Istenčinová.

Blešák na vzduchu začal svou sedmou sezónu. Komenského park byl plný | Video: Zdeněk Hejduk

A zatímco ještě den předtím bylo mrazivé a deštivé počasí, sobotní ráno se probudilo do slunečních paprsků. „Asi se všichni modlí, aby to vyšlo,“ smála se Zuzana Křivánková a dodala, že první prodejci se do kolínského Komenského parku sjížděli už o sedmé hodině ranní. „Dnes Blešák na vzduchu zahájil sedmou sezónu a konal se podvacáté sedmé. Bylo vidět, že se lidi těšili a po zimní přestávce se vrhli na bleší trh s vervou a nadšením,“ shrnula organizátorka.

Pořadatelé nespoléhají jen na aktivitu návštěvníků, ale snaží se přilákat profesionální prodejce občerstvení, aby pobyt prodávajícím i nakupujícím zpestřili. „Kromě tradičního dětského koutku od KidzTown, kavárny Církve Kolín a stánku Bistra U Stapu, nabízel sendviče a čerstvě připravené těstoviny také stánek Colonia Bistro, které je v Kolíně samo nové a má své sídlo na Obecním dvoře,“ vyjmenovala Křivánková.

S organizací pomáhají dobrovolníci

Návštěvníci také začínají pomáhat s organizací blešáku, a to buď tím, že se nabídnou na pomoc s vybalováním nebo úklidem nebo vhodí příspěvek do kasičky na stole.

„Dnešní blešák měl příjemnou atmosféru, lidi na sebe byli milí a mnoho z nich nám přišlo poděkovat, že se měli hezky, dobře nakoupili, potkali různé známé i za to, že je to jedna z akcí, kde se promíchávají dnes tak často zmiňované sociální bubliny. Někteří chodí jen na kávu a potkat se, i když jinak nic nenakupují. My tu společenskou roli Blešáku cítíme jako jeden z hlavních důvodů, proč jej pořádáme," vyznala se Křivánková.

Podle ní hned první letošní prodejní sobotu dorazily na tři stovky prodejců. „Zajímavý byl znatelný nárůst prodejců-mužů. Z toho máme radost, protože to hodně zvyšuje pestrost nabízeného zboží. Muži totiž nabízejí a shánějí jiné věci. A jsme rádi, že čím dál víc z nich vidí, že blešák není jen záležitostí žen," přidala postřeh Zuzana Křivánková.

Zdroj: Zdeněk Hejduk

Většinu nabízeného zboží tvořilo oblečení, a to jak dětské, tak to pro dospělé. Na dekách ležely také hračky, které si často prodávaly samy děti. Pestrost nabídky doplňovaly květiny, vysazené chilli papričky, domácí med, vinylové desky, knížky, porcelán, keramika a mnoho dalšího.

Je možné, že tahle hojně navštěvovaná a populární akce se na tomto místě konala v sobotu na nějaký čas naposledy, protože se chystá rekonstrukce Komenského parku. „S největší pravděpodobností budeme příště asi v parku u medvědů v Borkách. Jisté to není a je potřeba sledovat web a sociální sítě Blešáku, kde to později zveřejníme," upozorňuje druhá organizátorka Zuzana Istenčinová