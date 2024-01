/FOTO/ Jak se v průběhu následujícího času ukázalo, téměř nikdo z více jak třiceti návštěvníků besedy s Hanou Tomsovou o ostrově Tenerife v salóncích kolínského městského společenského domu, nečekal, že jim bude líčit modré pláže a zlatý písek.

Beseda Hany Tomsové o jejím putování na Tenerife. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

Možná ale přeci jenom sníh, chlad a větrné bouře pouštěné z notebooku přes dataprojektor některé potencionální návštěvníky odradily. Cestovatelka totiž neskrývala, že pohrdá těmi, kteří na Kanárské ostrovy jezdí jen se válet na pláže.

Ona na plážích se svými svěřenci maximálně přespí pod širákem těsně před tím, než jim po přenocování letí letadlo domů. Jinak chodí po horách, kde občas leží sníh a ve stanu je sakra zima, do té doby, než vysvitnou první hřejivé paprsky slunce. Už během přednášky se občas někdo na něco zeptal, po jejím skončení už dotazy doslova pršely.

„Jedeme tam za dva týdny,“ přiznaly během kolínské besedy dvě dámy. Jiná žena se zase pochlubila, že se sama chystá na náročnou túru. „Tak to vám závidím, to by se mi také moc líbilo,“ přiznala cestovatelka, která má Tenerife prochozené křížem krážem včetně výstupu na tamní nejvyšší horu a zároveň nejvyšší bod celého Španělska Pico del Teide dosahující výšky 3 718 metrů.

Nakonec se jednalo o příjemné téměř dvě hodinky prožité v jakémsi vzájemném společném spiklenectví těch, kteří k povedené dovolené nepotřebují resorty s několika hvězdičkami a all inclusive. A jen pořadatelé se na úplný závěr setkání dozvěděli, že jeho hlavní protagonistka žije již pět let v Kolíně.