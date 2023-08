/FOTO, VIDEO/ Společnost AVE, která se v Kolíně stará o odpadové hospodářství, zavedla ve městě novinku. Občané nově mohou kromě plastů, skla či papíru třídit i oleje do červenočerných nádob. Ty firma rozmístila na osmdesáti místech, většinou jde o již delší dobu fungující stání s nádobami na tříděný odpad.

Nová popelnice na oleje v ulici Jeronýmova. | Video: Petr Procházka

Do nových popelnic mohou občané umisťovat oleje nalité do plastových lahví. Kolínský starosta Michael Kašpar na svých sociálních sítích informoval, že do nových kontejnerů lze odkládat použité jedlé oleje a tuky z domácnosti, fritovací olej, ztužené jedlé tuky, salátové zálivky, grilovací marinády a olej z konzervovaných potravin. „Vše ale pouze v uzavřených PET lahvích,“ napsal

Nádoby naopak nejsou určené pro oleje technické, převodové ani tlumičové, ani pro motorová maziva a kapaliny. Stejně tak sem nepatří oleje kosmetické či masážní.

AVE bude oleje odebírat z umístěných popelnic zdarma z důvodu vlastního dalšího využití. „Po vyčištění olejů včetně odstřeďování (zbavení drobných nečistot jako je třeba strouhanka) budou předávány dalším zpracovatelům, kteří je využijí jako přísadu do bionafty nebo jako vstupní surovinu při výrobě recyklované nafty či leteckého paliva,“ avizovalo již dříve město Kolín na svých webových stránkách.

Vedení města věří, že novinka bude mít u občanů odezvu. „Věřím, že této možnosti využijeme do nejvíce,“ konstatoval starosta na svém Facebooku.