/FOTO, VIDEO/ O nadcházejících vánočních dnech nebude v Kolíně o kulturní zážitky a zábavu nouze. Již zítra budou skauti na Karlově náměstí rozdávat betlémské světlo. To však bude jen začátek kolínských Vánoc.

Kulturní program o třetí adventní neděli na Karlově náměstí. | Video: Zdeněk Hejduk

Na předávání betlémského světla zvou skauti z 1. střediska Kolín na Karlovo náměstí. K dispozici zde budou ve stánku zájemcům již v pátek 22. prosince od 14.30 do 16.30 hodin. Kromě světýlka z rodiště Ježíše Krista každý dostane malý dárek v podobě perníčku.

Na úterý 26. prosince je pak připravený Vánoční koncert města Kolína. Začne v chrámu sv. Bartoloměje v 16 hodin. Starosta Kolína Michael Kašpar připomněl, že tento koncert je již každoroční tradicí. „Opět po roce všechny zvu do našeho krásného chrámu, aby si koncert přišli společně s námi užít. Zazní známé písně, takže kdo bude chtít, může se přidat ke sboru,“ láká starosta.

Posluchači se mohou těšit na skladby Václava Adama Michny z Otradovic, Václava Karla Holana Rovenského či Jiřího Ignáce Linka. Vůbec poprvé pak v Kolíně zazní Vánoční mše od Václava, otce zpěvačky Marie Rotterové. Chybět samozřejmě nebudou ani vánoční koledy. „To vše v podání pěveckého sboru Základní umělecké školy Františka Kmocha se sbormistrem Jakubem Hrubým. Na varhany je doprovodí Petr Hostinský,“ doplnil Michael Kašpar.

Na čtvrtek 28. prosince bude v Červinkovském domě připravena dílnička pro děti. Odehraje se od 10 do 12 a od 14 do 16. Na ten samý den je od 15 hodin naplánovaná také komentovaná prohlídka výstavy Vánoce v měšťanském domě. „Návštěvníci uvidí tradiční vánoční výzdobu v měšťanských interiérech 19. století. Prezentovány budou některé vánoční zvyky, typické způsoby zdobení vánočních stromků, svátečně prostřené stoly nebo Alšův betlém,“ píše se v pozvánce na webu Regionálního muzea Kolín. Výstava je zde k vidění až do 7. ledna.

Na 28. prosince si přichystala akci pro děti i Městská knihovna Kolín. Od 13 do 17 hodin si děti mohou přijít vytvořit do dětského oddělení na pobočce v Benešově ulici vlastní záložku.

Sportovci a obzvlášť milovníci běhu se mohou těšit na poslední den v roce. Na atletickém stadionu Mirka Tučka v Borkách se totiž uskuteční v neděli 31. prosince v 10.30 již 64. ročník Silvestrovského běhu. Ovšem je nutné se přihlásit, což je možné online do osmé hodiny večerní 29. prosince či poté před startem na místě. Oslavit vstup do roku 2024 budou moci lidé přijít 1. ledna v 18 hodin poblíž lávky na Kmochův ostrov, kde se bude konat tradiční novoroční ohňostroj města Kolína.