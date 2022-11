Aktuálně Kolín stále shání vánoční strom. Pár tipů už se objevilo, ale pořád tu není vhodný kandidát, který by po celý advent a Vánoce zdobil Karlovo náměstí.

„Kdo by měl zbytný smrk nebo jedli ve výšce 10 až 12 metrů, budeme rádi, když ho městu daruje. Pokud možno aby byl souměrný, zkrátka hezký ze všech stran. Ať se lidé klidně ozývají na odbor životního prostředí, k nám, na sekretariát,“ podotkl starosta.

Kontakty na odbor životního prostředí jsou Radek Smutný 321 748 335, Josef Melich 321 748 307, Tereza Matyášová 321 748 338 nebo Lucie Urbanová 321 748 322.

Mimo stromu, který by se podle místostarostky „docela hodil k překvapení“, se občané Kolína mohou mimo jiné těšit i na betlém u sv. Bartoloměje. Radnice jménem města a farnosti oslovila 40 až 50 firem, zda by některá nechtěla některou ze soch koupit. Několik se jich ozvalo. Do budoucna by se tedy už betlém nemusel pronajímat, mohl by se koupit. Město přispěje zhruba sto tisíc korun. Další finance bude shánět farnost. Celková cena betlému se sochami v životní velikosti je přes milion korun.