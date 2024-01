Proti Lukášovi Kačerovi se před volbou nového ředitele rozjela na gymnáziu z řad některých kantorů kampaň, během které měli žákům sdělovat, jak moc jej nechtějí a co by to pro školu znamenalo. Někteří dokonce tvrdili, že pokud by konkurz vyhrál, školu okamžitě opustí. Deníku to studenti školy potvrdili s tím, že jim celá akce přijde příliš vyhrocená. Poté, co došlo k samotnému výběrovému řízení, které prý zvítězil učitel zeměpisu a tělesné výchovy na gymnáziu Tomáš Paula, se k věci vyjádřili i současní podřízení Lukáše Kačera, učitelé ze 6. základní školy v Kolíně.

Konkurz na ředitele gymnázia provází protesty. Jeden z kandidátů odstoupil

Ti vydali kolektivní prohlášení, ve kterém se svého ředitele zastávají a popírají informace, které o něm předchozích dnech kolovaly. „Lživá a dehonestující kampaň proti řediteli 6.ZŠ je založena na nepravdivých informacích, vykonstruovaných obviněních a pomluvách. Nesouhlasíme s tvrzením, že na naší škole jsou špatné pracovní podmínky pro zaměstnance. Rozhodně se ohrazujeme proti termínu bossing (psychická šikana v zaměstnání, které se dopouští na svém podřízeném nadřízený pracovník. pozn. red.) a stalking (dlouhodobé obtěžování různými způsoby, mimo jiné e-maily, telefonáty, SMS zprávami pozn.red),“ uvádí učitelé „šestky“ v úvodu svého prohlášení.

Přinesl změny k lepšímu, říká učitelka

Že jde o kolektivní názor, potvrdila učitelka ze 6. základní školy v Kolíně Krystyna Želizňak. „Jde o zprávu od všech, nic dalšího k tomu už nikdo nic nemáme, stojíme si za tímto společným vyjádřením. Je to zpráva od zaměstnanců, jejichž jména jsou na webu školy, takže koho by to zajímalo, může se podívat,“ uvedla s tím, že táhnou za jeden provaz, a proto se rozhodli vyjádřit společně.

Podle pedagogů 6. ZŠ se za posledních deset let na jejich škole mnohé změnilo k lepšímu. „Všechny změny pochopitelně přinášejí vyšší nároky na všechny, tak je přirozené, že se v pracovním kolektivu vždy najde někdo, komu tempo a pracovní podmínky nevyhovují. Naprosto nepřijatelné je pro nás, že někteří vyučující kolínského gymnázia do záležitosti zatahují studenty a snaží se ovlivňovat jejich názory,“ hovoří v prohlášení o tom, co Deníku samotní studenti potvrdili.

Konkurz na ředitele gymnázia prý vyhrál Tomáš Paula. Zbývá posvěcení radních

Ředitele Lukáš Kačer si prohlášení svých kolegů dle svých slov moc váží. „Je to pro mě i pozitivní impulz do budoucnosti. Teď už bych ale byl rád, kdyby se situace na obou stranách uklidnila, bude to tak pro obě školy lepší,“ míní Kačer.

Prohlášení učitelský sbor 6. základní školy uzavřel se slovy, že pro ně nakonec situace dopadla dobře. „Poté, co byly zveřejněny výsledky, ve kterých pravděpodobně zvítězil kandidát z řad pedagogů kolínského gymnázia, dopadla celá situace z našeho pohledu k plné spokojenosti. Obě školy mají ředitele, kterého si přály,“ stojí v prohlášení.