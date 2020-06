Zainteresované strany se zároveň shodly, že nemá smysl dělat z koupaliště streetballová hřiště, když jsou tři připravená na atletickém stadionu, chybějí jen konstrukce košů a lajny, plocha i základy pro konstrukce jsou na místě. Nemá smysl dělat na koupališti ani tenisovou stěnu, když je, v podstatě volně přístupná, na tenise sto metrů vedle.

Vedení města se proto rozhodlo a zastupitelstvo na svém posledním zasedání odhlasovalo, že zadá zpracování generelu využití celého areálu, nikoli jen koupaliště. To znamená, že by se sportovní aktivity mohly rozprostřít, tedy umístit jak na pozemcích města, tak i na plochách SK a TJ. Součástí studie by mělo být i umístění cyklostezky podél celého areálu, tedy i přes soukromé pozemky.

Cesta kolem Kutilky, kde by měla cyklostezka být, spojuje město s prostorem v Dolánkách, kde nyní vzniká síť tras pro singltrail.

Nová studie by měla zpracovat také možnost parkování, protože město vlastní část pozemků v Tuchorazské ulici, kde by se dala parkovací místa vytvořit.

Starosta souhlasí s využitím celého areálu

K variantě, aby se generel nechal zpracovat najednou pro celý areál Kutilky, se jednoznačně přiklonil i starosta Jakub Nekolný. Připomněl i věc zdánlivě méně podstatnou, a tou je údržba. „Je vždycky lepší, když se dělá na celém prostoru,“ dodal.

Při řešení zadání studie se diskutovalo také o tom, proč nedošlo k dohodě o směně pozemků mezi Kutilkou a ulicí Nad Vyhlídkou mezi městem a TJ Slavoj.

„Jako Slavoj jsme dlouho nemohli pozemek s městem směnit, protože jsme neměli vyřešené sportoviště nohejbalistů,“ předeslal člen výkonného výboru TJ Slavoj Český Brod Milan Majer. „Ve chvíli, kdy jsme to vyřešili, jsme o tom mohli uvažovat, bylo to připravené. Ale pak jsme dostali nabídku postavit sportovní halu,“ popsal dále.

Investora haly se nakonec nepovedlo ve městě udržet, ale Slavoj zájem postavit sportovní halu stále má. „Nevzdáváme to. Proto nechceme jednat o směně pozemků. Český Brod sportovní halu potřebuje. Víme, jaké jsou potřeby sportovců. Hala tu chybí. Pokud by tu byla, okamžitě ji celou obsadím. A podle mě jediné místo, kde ji lze postavit, je na horním hřišti,“ dodal a jednoznačně se také přiklonil k variantě řešit Kutilku jako celek na základě partnerství města, TJ Slavoj a SK Český Brod.

Samozřejmě až bude studie hotová, bude veřejná prezentace.