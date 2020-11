Podobně jako knihovny v jiných okresních městech otevřela nyní nově také Městská knihovna Kolín výdejní okénko. Kdo má zájem o půjčení knih, stačí jejich seznam zaslat e-mailem, s knihovnicemi se lze spojit samozřejmě i telefonicky nebo si knihy rovnou zarezervovat v on-line katalogu. Pracovnice knihovny pak čtenářům vybrané tituly vyhledají a připraví k vyzvednutí.

Městská knihovna v Husově ulici v Kolíně. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Po dobu fungování výdejního okénka se nevybírají poplatky za blokace a rezervace. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy až do úplného znovuotevření knihovny. Vracet knihy je také možné kdykoli do biblioboxu, který je umístěný před hlavním vchodem do knihovny v Husově ulici.