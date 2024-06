Největší pozornost na sebe poutá současná vítězka ankety Český slavík Ewa Farna. Její vystoupení totiž vyjde na více než 600 tisíc korun. „Samozřejmě to není malé číslo. Ovšem lidé se na to musí podívat širším pohledem,“ předeslal Michael Kašpar.

close info Zdroj: Kmochův Kolín zoom_in Program Kmochova Kolína 2024

Částka je totiž před zdaněním. Po odvedení daně se navíc musí peníze rozdělit mezi celý tým. V případě Ewy Farne mezi osmnáct osob, které vystoupení zajišťují. „A takto to funguje u všech. Nikdy nejde celá částka jen zpěvákovi či zpěvačce,“ zdůraznil Kašpar.

Druhým největším výdajem festivalu pak je páteční vystoupení legendární skupiny Olympic v čele s Petrem Jandou. Ten město vyjde něco málo přes 470 tisíc. Celkové náklady na účinkující včetně moderátora Kryštofa Bartoše, Bereniky Kohoutové či kapely Moravians činí 1,62 milionu korun, na dalších 166 tisíc pak vyjde nedělní Monstkoncert.

„Lehce přes půl milionu stojí ubytování pro účinkující, na 617 tisíc vychází catering. Jsou to nutné náklady spojené s pořádáním takové akce. Posledním větším výdajem je technika, která vychází na 950 tisíc,“ upřesnil Kašpar.

Sponzorské dary

Důležitou roli však hrají dary od sponzorů. Tím největším je stejně jako v minulých letech kolínská společnost Kopos, která letos věnuje 665,5 tisíc korun. „Kopos je sponzorem volného vstupu na festival a je to také jejich podmínka, aby na festival přispěli. Pro lidi je to příjemné, náměstí není uzavřené a projít může i ten, kdo má pouze cestu kolem. To v době, kde se platilo vstupné, nešlo,“ připomněl Michael Kašpar. Na každém příchodu na Karlově náměstí totiž byla zábrana a pokladna.

Půl milionu korun přispěl na Kmochův Kolín formou dotace Středočeský kraj, 120 tisíc darovalo Ministerstvo kultury ČR. Mezi další sponzory festivalu patří Sodovkárna Kolín, Česká spořitelna, Draslovka, Energie AG a Veolia Energie.

„Sponzorem je rovněž Toyota, která nám ale dává 200 tisíc na kulturní akce na celý rok, takže nejsem schopný říci, kolik bude přesně použito nyní. Celkem ale máme formou daru či dotace na Kmochův Kolín přes 1,5 milionu korun, nebudeme-li počítat částku od Toyoty,“ doplnil kolínský starosta.