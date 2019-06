Kolín /FOTOGALERIE/ - Projekt na dlouho odkládanou rekonstrukci Kmochova domu v Kolíně dostává reálnou podobu. Město společně s projektantem nyní dořešují vnější a hlavně vnitřní dispozice objektu v Kutnohorské ulici. „Už jsme ve finální fázi, kdy konečné připomínky přednesl ještě městský architekt,“ informoval starosta Vít Rakušan s tím, že rekonstrukce domu by měla začít v dohledné době. Odhadl to na příští rok.

Práce budou samozřejmě rozdělené do několika etap. Fasáda a vnější opláštění nebudou finančně ani časově až tak náročné, interiéry pak už poněkud ano. „V domě by měla být samozřejmě umístěná expozice o Františku Kmochovi, v prvním patře i výstavní síň, kde by se mohly konat i menší koncerty.