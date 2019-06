První možností je dotace jen na vnější plášť z programu ministerstva životního prostředí. Druhou, kterou nyní město prověřuje, je dotace nedávno vyhlášená na brownfieldy. „Zní to divně, ale dotace na brownfieldy se týkají i dlouho nevyužívaných a od sítí odpojených budov. Kmochův dům by to mohl splňovat a podmínky této dotace jsou navíc zajímavější,“ řekl místostarosta.

Město by mohlo čerpat peníze nejen na vnější opravu, ale i na vnitřní uspořádání. Takže by se dům znovu uvedl do provozu. „Všechno bychom chtěli letos připravit a pokud se podaří najít finance, příští rok by mohla oprava Kmochova domu začít,“ odhadl Kašpar.

Oprava vnějšího pláště domu v Kutnohorské ulici spolu se střechou a okny by měla vyjít zhruba na 3 miliony korun, dům totiž není zase tak velký.

Vnitřní úpravy už budou podstatně dražší, nicméně rámcově by se celkové náklady na rekonstrukci objektu mohly podle odhadu místostarosty pohybovat v rozmezí 10 až 12 milionů korun. A pokud by vyšla druhá, brownfieldová dotace, mohla by pokrýt až polovinu celkové částky.