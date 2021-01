Ke konci minulého roku zrušil odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městské úřadu v Kolíně pronájem jedné místnosti v Městském společenském domě v Kolíně, kterou využíval coby Klub seniorů. Ten se přestěhoval do nového centra na Zálabí s tím, že chce do nových prostorách přitáhnout právě seniory z této lokality.

Nové prostory v kolínském kulturáku | Foto: Deník / Zdeněk Hejduk

„Odstěhovali si i svůj retro nábytek, my jsme pak vlastními silami obrousili a natřeli podlahu, vymalovali, opravili zásuvky a zakoupili stoly a židle. Získali jsme tak další místnost pro osmnáct sedících plus samozřejmě učitel. Ideální pro malé školení nebo před virovou hysterií hodně využívané školící středisko pro cizince učící se český jazyk,“ shrnuli pracovníci společenského domu, kteří už nedočkavě vyhlížejí konec protivirových opatření a návrat do normálního života.