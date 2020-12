Klienti Domova Clemenatas v Mlékovicích se budou v rámci animoterapie starat o slepice, které budou sami chovat v novém kurníku. Ten už stojí na tamní zahradě. Jedná se o slepice z plemene hedvábniček, které jsou pro svou typickou kropenatost nazývány chlupatými nebo také komediantskými slepicemi.

Hedvábničky. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

„Snažíme se, aby u nás klienti žili co nejvíce normální život, který jim připomíná to, co žili ve svých domovech. Takže inspirace životem. Je to důležité jak pro seniory obecně, tak pro seniory s demencí,“ uvedla ředitelka Domova pro seniory Clementas Mlékovice Andrea Faltysová.