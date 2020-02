Ke sportovní hale povede širší silnice, aby projela dvě auta vedle sebe

Sportovní hala by měla zhruba za osmnáct měsíců vyrůst v lokalitě kolínského lesoparku Borky. Předcházet tomu bude ale ještě jedna investice; a sice rozšíření příjezdové silnice ke sportovní hale. V současné době je situace taková, že se na úzkou silnici vejde pouze jedno auto. To by se mělo změnit. Řekl to kolínský starosta Michael Kašpar.

Zahájení stavby sportovní haly v kolínských Borkách. | Foto: Město Kolín/Hana Morová

Nová podoba silnice počítá s tím, že po ní projedou dvě auta vedle sebe. Jak starosta podotkl, k dispozici by měl být chodník i možnost parkování. „Měla by se rozšířit cesta k hale, parkovací plochy včetně chodníku a veřejného osvětlení,“ shrnul chystané změny kolínský starosta. Tím ale rozhodně není hotovo. Kromě auta či kola budete moci nově dorazit ke sportovní hale ještě jinak. Současně totiž se počítá se zastávkou městské hromadné dopravy, pomocí které by se mohli lidé ke sportovní hale dostat. OBRAZEM: Budoucí sportovní hala v Kolíně: v Borkách se začalo kopat Přečíst článek › Stavba samotné haly již odstartovala, staveniště bylo předané stavební firmě. „Nyní se odehrávají kontrolní dny, například se už konají nějaké úpravy zeleně, řešili jsme i s LTC Kolín náhradní cestu. Zpevníme cestu podél Labe, aby se tenisté dostali do své haly,“ řekl Michael Kašpar. Vysoutěžená cena za sportovní halu v Kolíně je devadesát sedm milionů korun bez daně. „Nejde čistě o halu, ale o stavbu včetně veškerého zázemí, přeložky elektřiny a venkovních úprav, sadových úprav a příjezdové komunikace, včetně parkoviště pro osmdesát aut,“ vypočítal starosta. V areálu nebude chybět ani venkovní hřiště. Zázemí v hale naleznou sporty jako florbal, futsal, házená, bude si možné zalézt i na vnitřní horolezecké stěně. Kromě toho bude splňovat podmínky například pro tréninky prvoligových basketbalistů. Stovky hendikepovaných dětí zápolily na tradičních Hrách pro radost Přečíst článek ›

