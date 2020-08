Kdo pečlivě třídí, měl by mít nižší poplatek za svoz odpadu

Ať člověk pečlivě třídí odpad, nebo prostě cokoli, co mu padne do ruky, nacpe do popelnice na směsný komunální odpad, všichni platí stejně. Spravedlivé to zrovna není. V Kolíně se to ale možná za čas změní. „Zpracováváme analýzu třídění odpadu, zamýšlíme se nad odměňováním lidí, kteří dobře třídí. Chceme také, abychom i jako město začali více šetřit na odpadech,“ předeslala místostarostka Iveta Mikšíková.

Třídění odpadu, ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Karásek

Město chce pro obyvatele vytvořit možnost méně častého svozu komunálního odpadu, což by znamenalo i nižší poplatek. Týká se to pochopitelně zejména lidí, kteří třídí, a tudíž logicky mají méně směsného odpadu. Těm by se pak mohla popelnice vyvážet jednou za dva týdny místo každý týden. A ušetřili by. „Uvidíme, co řekne analýza, ale toto by měl být první krok,“ uvedl starosta Michael Kašpar. A nižší poplatek by byl jistě motivací pro další, kteří se třeba do třídění odpadů ještě tolik nepustili. V několika obcích se omezení užívání vody prodloužilo až do října Přečíst článek › Snížit objem odpadu, který končí v popelnicích a pak na skládce, se snaží také v Českém Brodě. Dlouhodobě už sváží plasty, bioodpad, papír z jednotlivých domácností. Nyní aktuálně radnice podala žádost o dotaci na vybudování na takzvaného re-use centra. Ta se v poslední době stávají trendem ve snaze využít co nejvíc z toho, co už prostě doma není potřeba. „Zkrátka nemusí všechno skončit na sběrném dvoře nebo v odpadu,“ podotkl starosta Jakub Nekolný. Město prý chce také zkusit recyklovat kartonové krabice s polystyreny či výplňový materiál ve velkých spotřebičích. „Máme ve městě výrobnu polystyrenu, hodně už se recykluje, ale i další složky obalových materiálů chceme znovu využít,“ popsal Nekolný. Jak výrazně pomáhá v třídění odpadu zavedení sběru z domácností, se nyní přesvědčují v Poříčanech. Hned první čísla po zavedení tohoto sběru ukazují dobré výsledky. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se dnes podíl vytříděných odpadů výrazně zvýšil, a to zejména u plastů. Množství vytříděných plastů se zvedlo o více než 160 procent, u papíru je to zhruba o 85 procent. Zároveň se snížilo množství směsného odpadu o 30 procent. Město zjišťuje zájem obyvatel o častější svoz odpadu Přečíst článek › Svoz plastů z domácností se letošní léto rozjíždí v Cerhenicích, aktuálně městys rozváží obyvatelům žluté popelnice. Jak ujistil starosta Marek Semerád, do konce léta se dostane na všechny zájemce. A je jich dost. „Z obrovského zájmu máme opravdu radost. Během prvního odpoledne, kdy jsme začali rozvážet, bylo 50 žlutých popelnic hned pryč,“ uvedl starosta. O rozšíření svozu tříděného odpadu z domácností se snaží v Kouřimi. Město ale nedostalo dotaci, o kterou žádalo, a tak do konce roku dodá žluté a modré popelnice jen lidem, kteří si o ně požádali do konce května. Další možnost získat nádoby pak pro své obyvatele radnice plánuje na příští rok.

